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كرة قدم

الفيفا يهدد المشاركين في بطولة أوروبية مستقلة بالحرمان من كأس العالم

الفيفا يواجه بحزم محاولات بعض الأندية الأوروبية تنظيم بطولة مستقلة (رويترز)
الفيفا يواجه بحزم محاولات بعض الأندية الأوروبية تنظيم بطولة مستقلة (رويترز)
21/1/2021

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) أنه سيحرم أي لاعب يشارك في أي بطولة دوري أوروبية خارج إشرافه من الاشتراك في البطولات التي ينظمها بما في ذلك كأس العالم.

وفي بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" (UEFA) وبقية الاتحادات القارية الخمس الأخرى، قال الفيفا إنه لن يعترف بأي بطولة من هذا القبيل لا يشرف على تنظيمها.

وجاء في البيان "في ضوء تكهنات إعلامية ظهرت مؤخرا وتتعلق بتأسيس بعض الأندية الأوروبية بطولة دوري أوروبية ممتازة مغلقة، يود الفيفا والاتحادات القارية الستة أن يؤكدوا من جديد وبكل حزم أن الفيفا والاتحادات القارية الستة لن يعترفوا بأي بطولة من هذا القبيل".

وأضاف البيان "ونتيجة لذلك فإنه لن يسمح لأي لاعب أو لأي ناد مرتبط بالبطولة بالمشاركة في أي بطولة ينظمها الفيفا أو الاتحادات القارية".

المصدر : رويترز

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