الاتحاد التشيكي يرفض منح رونالدو لقب أفضل هداف بالتاريخ

عارض الاتحاد التشيكي لكرة القدم مزاعم تحطيم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الرقم القياسي للأهداف الرسمية عبر التاريخ، وأصر على أن قائد البرتغال بحاجة إلى 62 هدفا إضافيا ليتجاوز رصيد جوزيف بيكان.

وسجل رونالدو 760 هدفا خلال مسيرته في فوز يوفنتوس 2-صفر على نابولي في كأس السوبر الإيطالية أمس الأربعاء، وتلقى إشادة كبيرة من وسائل إعلام عدة باعتباره أكثر هداف في تاريخ اللعبة، وذلك بتفوقه على المهاجم النمساوي-التشيكي بيكان الذي سجل 759 إجمالا.

لكن الاتحاد التشيكي يقول إن إجمالي أهداف بيكان في الواقع هو 821 هدفا بعد مراجعة إحصائيات مسيرته في الملاعب.

The best goalscorer in football history? 🤔

The History and Statistics committee of the Czech FA counted all the goals scored by the legendary Josef Bican and we can declare he scored 821 goals in official matches.

Jaroslav Kolář, the Head of the committee shares more details. pic.twitter.com/eYqTcGJf1p

— Czech Football Team (@ceskarepre_eng) January 21, 2021