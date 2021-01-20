مدربه لا يعرف شيئا.. روما يخطئ ويجري تغييرا سادسا في كأس إيطاليا

أكد باولو فونسيكا مدرب روما أنه لم يكن يدرك شيئا عن أزمة التغيير السادس خلال الخروج من كأس إيطاليا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أمام سبيتسيا حيث كان مسموحا بإجراء 5 تغييرات فقط.

وجاء التغيير السادس في الوقت الإضافي عندما أشرك فونسيكا المدافع إيبانيز بدلا من بيدرو لاعب تشلسي السابق، حيث كان قد أجرى 5 تغييرات خلال مباراة دور الـ16 في الإستاد الأولمبي.

وخسر روما، الذي تعرض اثنان من لاعبيه للطرد في غضون دقيقتين فقط، بنتيجة 4-2 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

مسيرتنا في كأس إيطاليا تنتهي بعد فوز سبيزيا 2-4 بعد الوقت الإضافي. #روما_سبيزيا #كأس_إيطاليا #روما — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) January 19, 2021

وردا على سؤال حول هذا الخطأ، قال فونسيكا للصحفيين "إذا كانت هناك مشكلة، وأنا في الواقع لا أعرف شيئا عنها، سنناقشها داخليا".

وفي وقت سابق من الموسم، عُدّ روما مهزوما 3-صفر أمام فيرونا في الدوري الإيطالي؛ بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني.