البث الحي
كرة قدم

مدربه لا يعرف شيئا.. روما يخطئ ويجري تغييرا سادسا في كأس إيطاليا

روما (الأحمر) خسر أمام سبيتسيا (الأبيض) 2-4 (غيتي)
روما (الأحمر) خسر أمام سبيتسيا (الأبيض) 2-4 (غيتي)
20/1/2021

أكد باولو فونسيكا مدرب روما أنه لم يكن يدرك شيئا عن أزمة التغيير السادس خلال الخروج من كأس إيطاليا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أمام سبيتسيا حيث كان مسموحا بإجراء 5 تغييرات فقط.

وجاء التغيير السادس في الوقت الإضافي عندما أشرك فونسيكا المدافع إيبانيز بدلا من بيدرو لاعب تشلسي السابق، حيث كان قد أجرى 5 تغييرات خلال مباراة دور الـ16 في الإستاد الأولمبي.

وخسر روما، الذي تعرض اثنان من لاعبيه للطرد في غضون دقيقتين فقط، بنتيجة 4-2 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

وردا على سؤال حول هذا الخطأ، قال فونسيكا للصحفيين "إذا كانت هناك مشكلة، وأنا في الواقع لا أعرف شيئا عنها، سنناقشها داخليا".

وفي وقت سابق من الموسم، عُدّ روما مهزوما 3-صفر أمام فيرونا في الدوري الإيطالي؛ بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني.

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم

زيدان: خروج ريال مدريد المفاجئ من الكأس أمام فريق درجة ثالثة ليس مخجلا

زيدان بعد خروجه من نصف نهائي السوبر الإسباني يبرر الهزيمة أمام بلباو (رويترز)

بعد وصوله إلى الهدف 760.. رونالدو يتلقى إشادة كأفضل هداف على مر العصور

رونالدو يمسك كأس السوبر الإيطالي (غيتي)

يوفنتوس يتوج بكأس السوبر الإيطالي ورونالدو أفضل هداف في التاريخ

رونالدو سجل 760 هدفا في مسيرته (رويترز)

خيبة أخرى لزيدان.. فريق من الدرجة الثالثة يقصي ريال مدريد من كأس إسبانيا

زيدان يتلقى ضربة أخرى بعد أقل من أسبوع من الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني (غيتي)
الأكثر قراءة

تحلم أن تكون رئيسة أميركا.. أماندا غورمان فتاة سوداء خطفت الأضواء في حفل تنصيب بايدن

غورمان (22 عاما) تلقي من على منصة تنصيب الرئيس الأميركي قصيدة بعنوان "ذي هيل وي كلايمب" (الفرنسية)

قوبل بإدانات محلية ودولية.. عشرات القتلى والجرحى بتفجير مزدوج دامٍ وسط بغداد

آثار الانفجار الذي وقع وسط سوق في بغداد صباح اليوم (الأناضول)

بدأها بسلسلة أوامر تنفيذية تشمل الهجرة والمناخ.. بايدن يطلق حملة للتخلص من إرث ترامب الثقيل

بايدن يوقع أوامر تنفيذية بمكتبه في البيت الأبيض (الفرنسية)

"رجل البنتاغون المفضل".. لهذه الأسباب لن يستطيع بايدن الضغط على السيسي