ليفربول وندرة الأهداف.. كلوب يبحث عن الهدوء ويتطلع لأداء "شبه مثالي"

يرى مدرب ليفربول يورغن كلوب أن أداء فريقه لم ينخفض رغم التراجع للمركز الرابع وعدم تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد التعادل دون أهداف مع مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، خاض ليفربول بذلك 3 مباريات متتالية في الدوري دون هز الشباك لأول مرة منذ مارس/آذار 2005.

وقال كلوب إن فريقه لا يعاني من الإرهاق، ولكنه يحتاج للتحسن في إنهاء الهجمات، وأبلغ الصحفيين قبل استقبال بيرنلي في الدوري غدا الخميس "لم نسجل الكثير من الأهداف، وهذا لا يعني أن الأداء تراجع. نعرف أننا في مكان لا نريده والأسباب ليست مهمة جدا، ويجب أن نلعب كرة القدم بنسق مرتفع، وهذا لم يتحقق في الثلث الأخير من الملعب".

وأضاف "يجب أن نعمل على تسجيل الأهداف، يجب أن نتحلى بالهدوء ونتخذ قرارات جيدة، وسيتغير الوضع".

ويرى المدرب الألماني أن ليفربول يجب أن يلعب بأداء "شبه مثالي" للاحتفاظ بلقب الدوري، بعد أن أصبح ليستر سيتي أحدث الفرق الصاعدة للصدارة أمس الثلاثاء لينتزع القمة من مانشستر يونايتد الذي خلف ليفربول في وقت سابق.

وتابع "التغييرات مستمرة دائما لأن المراكز متقاربة، وهذا يجعل سباق الدوري مختلفا هذا العام ويجب أن نستعد جيدا، وأعرف أن المهم هو النتائج وحدها، وآخر نتيجة كانت جيدة (التعادل أمام يونايتد)".

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 18 مباراة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر ليستر الذي خاض مباراة أكثر من حامل اللقب.

واعترف كلوب بأن فريقه لم يحقق تقدما في مستواه مقارنة بالموسم الماضي، واعتبر أن الوضع الحالي ليس كارثيا، ولكن حثّ لاعبيه على العمل من أجل الخروج منه وتحسين نتائج الفريق.