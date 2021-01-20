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ليستر يرتقي إلى صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا ويضاعف متاعب لامبارد

ليستر سيطر على المباراة وتفوق بشكل واضح على تشلسي (رويترز)
ليستر سيطر على المباراة وتفوق بشكل واضح على تشلسي (رويترز)
19/1/2021-|آخر تحديث: 20/1/202101:30 AM (مكة المكرمة)

انتزع نادي ليستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه تشلسي 2-صفر خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة 18 من المسابقة.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله ويلفريد نديدي في الدقيقة السادسة، وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يواجه في وقت لاحق نادي فولهام، وتوقف رصيد تشلسي عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وهذا هو الفوز 12 لفريق ليستر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مباراتين، بينما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لتشلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 8 مباريات والتعادل في 8.

وضاعفت الخسارة من الضغوط على مدرب تشلسي فرانك لامبارد الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب أداء الفريق، رغم صرفه أكثر من 200 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد.

وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل لامبارد، وتحدث تقارير الصحافة الإنجليزية عن احتمال إقالته في الأيام المقبلة تجنبا لمزيد من التدهور في النتائج.

المصدر : وكالات

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