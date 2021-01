شاهد.. الفئران في غرف نجوم بطولة أستراليا للتنس ووزيرة تطالب بعدم إطعامها

أبلغت وزيرة أسترالية لاعبي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدم إطعام الفئران بفندق العزل في ملبورن، بعدما اشتكت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا من عدم قدرتها على النوم بسبب وجود هذه القوارض.

وأبدلت بوتينتسيفا المصنفة 28 عالميا غرفتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعدما اشتكت من الفئران لكنها قالت على وسائل التواصل الاجتماعي إنها وجدت المزيد منها في غرفتها الجديدة.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

وقالت ليسا نيفيل وزيرة الشرطة في ولاية فيكتوريا اليوم الأربعاء، إن السلطات ستتعامل مع الأمر لكنها تعتقد أن هناك ما يتسبب في ذلك.

وأبلغت الوزيرة الصحفيين دون الكشف عن مصدر هذه المعلومة "كما أفهم، فربما يحدث بعض الإطعام".

وأضافت "أنا أشجعهم على تقليل التفاعل مع الفئران ونحن سنبحث مكافحة القوارض إذا احتجنا إلى ذلك، لكن أتمنى أن يساعد عمل مكافحة القوارض هذا الأسبوع في إصلاح المشكلة".

Different room same story🤦🏼‍♀️ wanted to go to sleep but noooope! pic.twitter.com/REZu1LqDMv — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021

ويُحتجز ما يزيد على 70 لاعبا وأفراد طواقمهم التدريبية في غرفهم بالفندق لمدة 14 يوما ولا يستطيعون التدريب من أجل بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في الفترة من 8-21 فبراير/شباط بعد اكتشاف حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد بين ركاب 3 رحلات طيران عارض (مؤجر) استقلوها لأستراليا.

وتعتقد بوتينتسيفا أن بالغرفة الجديدة عددا أكبر من الفئران مقارنة بغرفتها السابقة.

Been trying to change the room for a 2 hours already ! And no one came to help due to quarantine situation🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/LAowgWqw58 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 16, 2021

وكتبت بوتينتسيفا على تويتر تعليقا على فيديو نشرته لفأر يقفز خلف دولاب الملابس "في الواقع هناك الكثير من هذه الفئران! ليس مجرد فأر واحد في غرفتي الآن".

وأضافت "غرفة مختلفة لكن القصة نفسها.. أريد النوم لكن لا أستطيع".

وقالت إن مسؤولي الفندق أبلغوها بأنه ممتلئ تماما ولا يمكنهم مساعدتها. وتابعت "إنها مزحة".

وفي حسابها على إنستغرام، اشتكت بوتينتسيفا من عدم استطاعتها فتح نوافذ غرفتها وحملت لافتة كتب عليها "نحن بحاجة لهواء منعش للتنفس".

واشتكى عدد من اللاعبين من الظروف القاسية، مما أثار انتقادات حادة من الأستراليين.

لكن كريج تايلي مدير أستراليا المفتوحة قال أمس الثلاثاء، إن "غالبية" اللاعبين يدعمون الإجراءات القاسية.