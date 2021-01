شاهد.. إيقاف مدرب في زامبيا بسبب طقوس غريبة

تتطلب المنافسات الرياضية للمحترفين أحيانا البحث عن حلول غير مألوفة للفوز، لكن أحد مدرّبي حراس المرمى في زامبيا تجاوز الخطوط الحمر، ليتعرض للإيقاف من اتحاد كرة القدم في بلاده بسبب تصرف غير رياضي.

وقال الاتحاد الزامبي للعبة -في بيان- إنه عاقب تشارلز تشيليشي مدرب حراس المرمى بفريق فورست رينجرز بالإيقاف بعد اتهامه "برشّ مادة مجهولة في المرمى والبول أو التظاهر بالبول أمام قائم بالمرمى"، قبل مباراة ضد بريزون ليوباردس يوم السبت.

كما واجه تشيليشي اتهاما بالتصرف "بطريقة تتعارض مع قيم ونزاهة كرة القدم التي يطبقها الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الزامبي".

The Football Association of Zambia (FAZ) has suspended Forest Rangers Football Club goalkeeping coach Charles Chileshe for unsporting conduct during a FAZ/MTN Super Division Week 13 fixture between Prison Leopards and Forest Rangers at President stadium in Kabwe on Saturday. pic.twitter.com/8F1i5S5hIi

— #Mr-Zambian-Football (@Mubajnr) January 18, 2021