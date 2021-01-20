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شاهد.. إيقاف مدرب في زامبيا بسبب طقوس غريبة

استخدام الطقوس الغريبة شائع في قارة أفريقيا (رويترز)
استخدام الطقوس الغريبة شائع في قارة أفريقيا (رويترز)
19/1/2021

تتطلب المنافسات الرياضية للمحترفين أحيانا البحث عن حلول غير مألوفة للفوز، لكن أحد مدرّبي حراس المرمى في زامبيا تجاوز الخطوط الحمر، ليتعرض للإيقاف من اتحاد كرة القدم في بلاده بسبب تصرف غير رياضي.

وقال الاتحاد الزامبي للعبة -في بيان- إنه عاقب تشارلز تشيليشي مدرب حراس المرمى بفريق فورست رينجرز بالإيقاف بعد اتهامه "برشّ مادة مجهولة في المرمى والبول أو التظاهر بالبول أمام قائم بالمرمى"، قبل مباراة ضد بريزون ليوباردس يوم السبت.

كما واجه تشيليشي اتهاما بالتصرف "بطريقة تتعارض مع قيم ونزاهة كرة القدم التي يطبقها الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الزامبي".

وقال رينجرز -في بيان- إنه اتخذ إجراءات انضباطية ضد المدرب لم يكشف عنها.

واستخدام هذه الطقوس ليس بغريب على قارة أفريقيا للمساعدة على الفوز بالمباريات، لكن محاولات تشيليشي لم تفلح بعد خسارة فريقه 2-صفر أمام ليوباردس.

وخسر رينجرز لقب الدوري في آخر يوم بالموسم الماضي حين كان يحتاج إلى الفوز على زاناكو، أحد فرق وسط الجدول، من أجل التتويج لكنه تعادل دون أهداف بملعبه.

وتأتي هذه الحادثة بعد أن اتهم مدرب زيمبابوي، زدرافكو لوغاروشيتش، الكاميرون باستخدام "السحر" في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، عقب العثور على خفاش نافق على خط منتصف الملعب قبل مواجهتهما في انطلاق المباراة الافتتاحية في الكاميرون يوم السبت. وخسرت زيمبابوي المباراة 1-صفر.

المصدر : رويترز

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