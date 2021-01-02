مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا ويقاسم ليفربول صدارة البريميرليغ وويستهام يفوز على إيفرتون

تقاسم فريق مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع حامل اللقب ليفربول، وذلك عقب فوزه على ضيفه أستون فيلا 2-1 مساء الجمعة في الجولة 17 التي شهدت فوز ويستهام على مضيفه إيفرتون 1-صفر.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أنتوني مارسيال في الدقيقة 40، وتعادل أستون فيلا بهدف سجله بيرتران تراوري في الدقيقة 56، ثم سجل برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ليفربول، الذي يواجه ساوثهامبتون يوم الاثنين المقبل، في المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس.

إلى قمة جدول الترتيب ⬆ هكذا نبدأ العام الجديد 🔴#يونايتد #يونايتد_فيلا — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 1, 2021

هزيمة إيفرتون

وفي مباراة سابقة، سجل توماش سوتشيك هدفا بتسديدة صاروخية قبل 4 دقائق من النهاية، ليقود ويستهام يونايتد للفوز 1-صفر على مضيفه إيفرتون في أول مباراة في العام الجديد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

نهاية المباراة : بداية عام مثالية ، ثلاث نقاط ، شباك نظيفة واداء عظيم 🤩🔝#ايفرتون_ويست_هام pic.twitter.com/BjfuyKxQ5f — ويست هام يونايتد (@WestHamUtdAr) January 1, 2021

وغابت الأهداف عن المباراة حتى سجل لاعب وسط منتخب التشيك هدف الفوز المستحق في الدقيقة 86.

وخسر ويستهام جهود الحارس أوكاش فابيانسكي بسبب الإصابة خلال الإحماء، لكن بديله دارين راندولف لم يواجه أي تسديدة تذكر على المرمى بعد أن عانى إيفرتون لاختراق دفاع منافسه.

وأهدر ويستهام بعض الفرص السانحة حتى هدف سوتشيك المتأخر ليمنح ديفيد مويز مدرب ويستهام أول انتصار له في غوديسون بارك منذ مغادرة إيفرتون في 2013.

"أحب أن ألعب كرة القدم خلال فترة الكريسماس. لقد خضنا ثلاث مباريات صعبة في ست أيام ، لذلك من الجيد أن نخرج بالفوز الليلة!" 🗣@tomassoucek28 يتحدث عقب الفوز على ايفرتون في الغوديسون بارك! pic.twitter.com/0zWxLvHPGJ — ويست هام يونايتد (@WestHamUtdAr) January 1, 2021

ويحتل ويستهام المركز العاشر برصيد 26، نقطة بينما استمر إيفرتون، الذي كان يمكنه التقدم للمركز الثاني حال فوزه، في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وعبر كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون عن خيبة أمله من الخسارة، وقال "كانت مباراة متكافئة. لم نصنع الكثير من الفرص وكذلك الفريق المنافس".

وأضاف "يتعين علينا قبول النتيجة. يجب أن نواصل الإيمان بأنفسنا.. وصلنا للمركز الذي نرغبه ونتمنى أن ننهي الموسم في هذا المركز. هذا هو الهدف الذي وضعناه لأنفسنا".

وقال مويز مدرب ويستهام "اللعب في غوديسون بارك والخروج بالنقاط الثلاث كلل مجهودنا بعد أداء جيد".

وأضاف "كان من المهم الخروج بشيء من المباراة. كانت ثالث مواجهة نخوضها في 6 أيام وطلبنا من اللاعبين الفوز وقاموا بعمل رائع".