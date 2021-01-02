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سولشار يتوخى الحذر.. ليفربول يحدد مدى قدرة مانشستر يونايتد في المنافسة على لقب البريميرليغ

لاعبو يونايتد يحتفلون بهدف الفوز الثمين على أستون فيلا (رويترز)
لاعبو يونايتد يحتفلون بهدف الفوز الثمين على أستون فيلا (رويترز)
2/1/2021

عبّر أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته بفوز فريقه 2-1 على أستون فيلا وتقاسمه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع حامل اللقب ليفربول، لكنه تحلى بالحذر ولم يتطرق إلى منافسة فريقه على لقب البريميرليغ.

وقبل المواجهة المرتقبة بين يونايتد وليفربول في ملعب أنفيلد في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، سيلتقي ليفربول مع ساوثهامبتون على أرض الأخير هذا الأسبوع بينما يحل يونايتد ضيفا على بيرنلي.

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الممتاز منذ تتويجه تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرغسون في 2013.

ورغم الفوز والتساوي في الرصيد مع ليفربول، فإن سولشار التزم الحذر في تصريحاته عندما قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC)، "بالطبع نحن سعداء للغاية بما نقوم به.. أظهرنا أننا تحسنّا كثيرا خلال العام. لياقتنا وقوتنا في تحسن مستمر".

وأضاف "اللاعبون في مرحلة عمرية مناسبة وهم يتعلمون ولديهم رغبة كبيرة في التعلم وهو أمر مهم. وفي كل يوم يسعون لتقديم الأفضل على أرض الملعب وهم يحافظون على تركيزهم".

وانتقد سولشار لاعبي فريقه بسبب بعض التمريرات الغريبة وعدم اللجوء للتمريرات البسيطة السلسة في مواجهة أستون فيلا العنيد الذي اقترب من تحقيق التعادل قرب النهاية بعد سيطرة هجوم يونايتد في الشوط الأول.

وقال المدرب النرويجي "دائما تكون سعيدا بالنقاط الثلاث. ولقد نجحنا في الحفاظ على تقدمنا في نهاية المباراة".

وفي البداية أيد دين سميث مدرب أستون فيلا قرار الحكم بمنح يونايتد ركلة جزاء نفذها برونو فرنانديز وحصل منها الفريق على هدف الفوز، لكنه قال لاحقا وبعد مراجعة اللقطة إنه يشك كثيرا في صحة القرار.

وجاء قرار الحكم بمنح ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد عقب سقوط بول بوغبا خلال التحام مع دوغلاس لويز.

وعن أداء فريقه، قال سميث "لم أكن سعيدا بأداء فريقي في الشوط الأول.. وطلبت من اللاعبين رفع مستوى الأداء".

المصدر : رويترز

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