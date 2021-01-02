زيدان.. المدرب الوحيد الذي أوقف ميسي وسيميوني عند حدهما

إذا كان الجميع يقيس مدى نجاح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالألقاب التي قاد فريقه ريال مدريد للتتويج بها فإن من أبرز إنجازاته التي قد تجهلها الجماهير قدرته الفائقة في التفوق على الأرجنتينيين دييغو سيميوني وليونيل ميسي.

وفي أكثر من مناسبة خلال فترتيه التدريبيتين مع ريال مدريد واجه زيدان مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في 12 مباراة وفاز في 6 مباريات وتعادل في 4 وخسر اثنتين فقط.

وكانت واحدة من تلك الهزائم في لقائهما الأول، والأخرى كانت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/2016 التي خسرها لوس بلانكوس في مجموع المباراتين على أي حال.

ويعكس التفوق المطلق لزيدان على سيميوني تتويجه بـ11 لقبا مع الملكي، فيما لم يحقق سيميوني سوى لقبين فقط، وهذا مشابه عندما يتعلق الأمر بميسي وبرشلونة.

وعند وصول زيدان إلى ملعب سانتياغو برنابيو كان برشلونة بطل أوروبا، لكنه قلب المعادلة لصالح ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ومن بين بطولات الدوري الثلاث التي تولى زيدان إدارتها من البداية إلى النهاية فاز ريال مدريد مرتين وبرشلونة مرة.

وتعكس البطولات هيمنة زيدان وريال مدريد، فألقابه الـ11 هي تقريبا ضعف تلك التي فاز بها برشلونة.

وفي المواجهات المباشرة تمكن زيدان من إيقاف خطورة ميسي في معظم مواجهات الكلاسيكو، حيث حقق زيدان 5 انتصارات مقابل انتصارين فقط لبرشلونة، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

ومن المثير للاهتمام أن برشلونة وأتلتيكو مدريد استفادا من موسم 2019/2018 بعدما غادر زيدان سانتياغو برنابيو بعد تتويجه باللقب الأوروبي، حيث فاز أتلتيكو بكأس السوبر الأوروبي على حساب ريال مدريد بقيادة مدربه يولن لوبيتيغي، فيما فاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني وهزم ريال مدريد في مباراتيهما خلال الموسم.