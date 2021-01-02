حروق وإصابة خطيرة بالعين.. تفاصيل جديدة عن وضع لاعب غلطة سراي ضحية الألعاب النارية

يعاني النرويجي عمر العبدلاوي مدافع نادي غلطة سراي التركي من مشاكل في الرؤية عقب تعرضه لحادث ناتج عن الألعاب النارية، لكن حالته بدأت في التحسن.

وتعرض المدافع البالغ من العمر 29 عاما لحروق في الوجه عندما انفجرت ألعاب نارية في يده خلال احتفاله في إسطنبول مساء أول أمس الخميس بالعام الجديد.

وتبقى العين اليمنى لعمر العبدلاوي في حالة سيئة، حيث يأمل الأطباء في تعافي عينيه مع استمرار العلاج.

وقال الطبيب فيدات كايا في مستشفى ليف بإسطنبول "مهمتنا تركز على تقليص الخسائر".

وبحسب ينير إينس طبيب غلطة سراي، فإن العبدلاوي يعاني من حروق من الدرجة الثانية في وجهه، ويحتاج لتدخل جراحي.

وأوضح إينس أنه ما زال من المبكر ومن غير اللائق مناقشة إذا كان العبدلاوي سيلعب مجددا، أو موعد حدوث ذلك.

وانضم العبدلاوي -وهو من أصل مغربي- إلى غلطة سراي قبل بداية الموسم الحالي قادما من أولمبياكوس اليوناني، وشارك في 13 مباراة مع الفريق التركي.