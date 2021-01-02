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كرة قدم

تسلم قميصه هدية.. السومة: رونالدو مثلي الأعلى في كرة القدم

السومة (يمين) يسجل هدفا بركلة خلفية مزدوجة على طريقة رونالدو (مواقع التواصل)
السومة (يمين) يسجل هدفا بركلة خلفية مزدوجة على طريقة رونالدو (مواقع التواصل)
2/1/2021

وجّه المهاجم السوري عمر السومة -هداف نادي الأهلي السعودي- الشكر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد بعد أن أرسل الأخير قميصه في يوفنتوس الإيطالي هدية للسومة.

وظهر السومة في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام وهو يفتح صندوقا به قميص رونالدو ويحمل توقيعه، بالإضافة إلى صورة له مع القميص.

كما نشر صورة له مع القميص الموقع عليه من رونالدو، وكذلك صورة اللاعب البرتغالي مع القميص نفسه، الذي كُتب عليه "إلى عمر السومة.. كريستيانو رونالدو".

وكتب السومة في منشور له "كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل. شكرا كريستيانو".

ويحتل الأهلي الذي يلعب له السومة المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي، بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر.

المصدر : وكالة سند

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