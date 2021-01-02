تسلم قميصه هدية.. السومة: رونالدو مثلي الأعلى في كرة القدم

كشف اثنان من الأصدقاء المقربين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسرار تمتع هداف يوفنتوس بمستوى مثالي في اللياقة البدنية والذهنية رغم تخطيه 35 عاما، وذلك من خلال معايشتهم له عن قرب حتى في منزله.
وجّه المهاجم السوري عمر السومة -هداف نادي الأهلي السعودي- الشكر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالد بعد أن أرسل الأخير قميصه في يوفنتوس الإيطالي هدية للسومة.
وظهر السومة في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر إنستغرام وهو يفتح صندوقا به قميص رونالدو ويحمل توقيعه، بالإضافة إلى صورة له مع القميص.
كما نشر صورة له مع القميص الموقع عليه من رونالدو، وكذلك صورة اللاعب البرتغالي مع القميص نفسه، الذي كُتب عليه "إلى عمر السومة.. كريستيانو رونالدو".
وكتب السومة في منشور له "كل واحد عنده شخص في مجاله يعتبره مثله الأعلى، وكريستيانو مثلي الأعلى للاعب المتكامل. شكرا كريستيانو".
ويحتل الأهلي الذي يلعب له السومة المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي، بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر.