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مكانه محجوز.. سان جيرمان يعترف بدخول صراع التعاقد مع ميسي

ميسي يخرج من الملعب بعد طرده من مباراة بلباو (رويترز)
ميسي يخرج من الملعب بعد طرده من مباراة بلباو (رويترز)
19/1/2021

بعد تعيين ماوريسيو بوكيتينو مدربا جديدا للنادي، تحول اهتمام باريس سان جيرمان إلى تدعيم تشكيلة الفريق بشكل أكبر، واعترف المدير الرياضي ليوناردو أن النادي سيحاول التعاقد مع ليونيل ميسي إذا كان متاحًا.

وينتهي عقد ميسي في نهاية يونيو/حزيران من العام الجاري، وبعد هذه المعركة الحامية التي خاضها الصيف الماضي مع برشلونة لمغادرة النادي، يرجح أن يغادر الصيف المقبل خاصة أنه أصبح حرا في التعاقد مع أي ناد آخر في صفقة مجانية، منذ أول العام حسب لوائح الفيفا.

وقال ليوناردو لمجلة "فرانس فوتبول"، "سيظل اللاعبون الرائعون مثل ميسي على قائمة اهتمامات باريس سان جيرمان، لكنه ليس الوقت المناسب للتحدث أو الحلم بهذا الأمر".

وأضاف "نحن نجلس على الطاولة ونتابع هذا الأمر عن كثب، ومكانه بالفريق محجوز".

ويرجح رحيل ميسي عن برشلونة أن الفريق مرشح لموسم صفري آخر، كما أن النادي الكتالوني لن يستطيع التفاوض معه على عقد جديد إلا بعد إجراء انتخابات رئاسة النادي، التي تم تأجيلها حتى 7 مارس/آذار المقبل.

ويظل وجود نيمار الصديق المقرب من ميسي في صفوف سان جيرمان أحد أهم الحوافز للنجم الأرجنتيني، خاصة أن النجم البرازيلي أعلن منذ عدة أسابيع أنه يتمنى اللعب مع ميسي الموسم المقبل.

كما أن وجود مشروع كبير واستقرار مالي في سان جيرمان قد يحفّزان ميسي أيضا للانضمام إلى نيمار، وكيليان مبابي الذي يعد أبرز النجوم الواعدين على الساحة العالمية لخلافة ميسي وكريستيانو رونالدو.

المصدر : ماركا

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