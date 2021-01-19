البث الحي
كرة قدم

لماذا تألق يوفيتش وحكيمي وريغيلون بعيدا عن مدريد؟ زيدان يجيب

زيدان: المنافسة شرسة في ريال مدريد وهذا ليس ذنب المدرب (رويترز)
زيدان: المنافسة شرسة في ريال مدريد وهذا ليس ذنب المدرب (رويترز)
19/1/2021

قال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، إنه لا يلوم لوكا يوفيتش على فشله في النجاح مع حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أن سجل المهاجم الصربي هدفين في أول مباراة مع آينتراخت فرانكفورت، وهو رصيده نفسه في 18 شهرا في مدريد.

ويوفيتش من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم بعد مرحلة غير مثمرة في ريال تحت قيادة زيدان، مثل سيرجيو ريغيلون مدافع توتنهام هوتسبير وأشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا، قبل مواجهة ألكويانو في كأس الملك غدا الأربعاء، قائلا إن "من السهل إلقاء اللوم على المدرب لكن من الصعب جدا اللعب في ريال مدريد".

وأضاف أن "بعض اللاعبين قرروا البقاء مع علمهم أنه من الصعب جدا اللعب هنا، ومن بينهم لوكا، واضطروا إلى المغادرة لإثبات قدراتهم".

وتعاقد ريال مع يوفيتش من آينتراخت مقابل 60 مليون يورو عام 2019، لكنه شارك أساسيا 6 مرات فقط في الدوري وسجّل هدفين، كما تورط في مشكلات خارج الملعب بعد خرق حظر للتجول في صربيا جراء جائحة كورونا وأصيب لاحقا في قدمه أثناء تدريب بمنزله.

وعاد المهاجم الصربي إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة، وترك بصمة سريعة في أول مباراة بتسجيل هدفين متأخرين والفوز 3-1 على شالكه.

ودافع المدرب الفرنسي عن صفقة اللاعب الصربي قبل عامين، وقال إنه لا يزال بإمكانه خوض مسيرة جيدة في مدريد لكنه شدد على أن قوة المنافسة بالفريق لم تصب في مصلحته.

وتابع أن "لوكا أمامه مستقبل مشرق ويمكنه إظهار قدراته هنا. المنافسة شرسة هنا وهذا ليس ذنب المدرب".

ومن المتوقع أن يجري زيدان تغييرات كبيرة على التشكيلة أمام ألكويانو المنتمي لدوري الدرجة الثالثة، لكنه يخشى حدوث مفاجأة.

وقال إن "هناك كثيرا من المفاجآت في الكأس إذ تحظى الأندية الصغيرة بفرص للعب ضد الأندية الكبرى، لذا فإنها تقوم بأشياء رائعة".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لتضميد الجراح في كأس الملك

الحزن يخيم على لاعبي الريال بعد خسارة نصف نهائي السوبر أمام بلباو (رويترز)

بايرن ميونخ يتربص بالفائز من قمة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

قرعة كأس العالم للأندية أجريت في مدينة زيورخ السويسرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

الإعلان عن عقوبة ميسي بعد أول طرد في تاريخه مع برشلونة

ميسي تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه مع برشلونة (رويترز)

شاهد.. أفضل حالات إنقاذ الأهداف المحققة بالدوري الأميركي عام 2020

تميز دوري 2020 الأميركي بحالات لمنع معانقة الكرة الشباك بطريقة خرافية (رويترز)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب