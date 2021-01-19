مدحه وعدد مميزاته.. فينغر يدعم أوزيل مع فناربخشه

أكد آرسين فينغر مدرب أرسنال السابق أن صانع اللعب، مسعود أوزيل، يحتاج إلى امتلاك رغبة قوية في لعب كرة القدم والتألق مرة أخرى بعدما وجد الترحاب والأجواء الودية في ناديه الجديد فناربخشه التركي.

ووصل أوزيل إلى تركيا يوم الأحد الماضي لاستكمال إجراءات انتقاله إلى فناربخشه، بعدما ودع زملاءه في أرسنال بمقر مران الفريق.

🇹🇷 لحظات وصول مسعود أوزيل إلى مطار صبيحة تمهيداً لانضمامه إلى فنربخشة.#beINFORMED#Ozil pic.twitter.com/xvtIdhnzTc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2021

وساعد أوزيل (32 عاما)، الذي انضم لأرسنال تحت قيادة فينغر قادما من ريال مدريد في 2013، ناديه اللندني على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات؛ لكنه لم يلعب مع الفريق منذ مارس/ آذار الماضي، واستبعده المدرب ميكل أرتيتا من التشكيلة تماما.

وقال فينغر لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) "أنا متأكد أنه يشعر بالإحباط بسبب عدم لعبه.. يجب أن يملك رغبة قوية للعب كرة القدم مجددا".

وأضاف "مسعود شخص يحتاج إلى أجواء دافئة، وأنا أثق أنه سيجد ذلك في تركيا وبشكل أكبر من أي مكان آخر".

وتابع المدرب الفرنسي "بصفة عامة، هو يستطيع تمرير الكرات التي يحتاجها الهجوم للفوز بمباريات كرة القدم. إذا فعلوا ذلك بشكل مميز، سيكون لديهم فرصة للفوز بلقب الدوري".

ويعتقد فينغر أن تأثير أوزيل على المدى القصير سيعتمد على مستوى لياقة اللاعب في ظل ابتعاده طويلا عن الملاعب.

وقال المدرب الفرنسي "إذا كانت لياقته في المران جيدة، فسيحتاج إلى 3 أو 4 مباريات للوصول إلى قمة مستواه.. الشيء الذي يجيده هو الرؤية في العمق، وهو يرى بسرعة ويقرر بسرعة، ويدرك ما يراه بسرعة.. وهذا الشيء لا يوجد كثيرا".