ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لتضميد الجراح في كأس الملك

مع خروج كل من ريال مدريد وبرشلونة صفر اليدين من بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الأيام القليلة الماضية، يتطلع هذان القطبان إلى تضميد الجراح من خلال مسابقة كأس الملك اليومين المقبلين.

ويحل ريال ضيفا على ديبورتيفو ألكويانو غدا الأربعاء، يحل برشلونة ضيفا على كورنيا بعد غد في دور الـ 32 لمسابقة الكأس.

🔀⚽️ يوم الأربعاء المقبل نواجه ألكويانو للمرة الثالثة في كأس الملك!

🆚 @CD_Alcoyano

🔙 1946 & 2012 #هلا_مدريد | #RMCopa pic.twitter.com/hjagojTyva — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 18, 2021

وفشل ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس السوبر، كما سقط برشلونة في النهائي أمام أتلتيك بلباو.

ولهذا، لن يكون الفشل مقبولا لأي منهما عندما يخوضا فعاليات دور الـ 32 لكأس الملك حيث تمثل هذه البطولة فرصة لتضميد الجراح سريعا قبل العودة لمعترك الدوري.

وسقط الريال بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أمام أتلتيك بلباو بالدور قبل النهائي لكأس السوبر، ويطمح الفريق الآن في تجنب السقوط بمسابقة الكأس أمام ألكويانو الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

كما يسعى برشلونة إلى تجنب الخسارة أمام كورنيا، وسيكون عليه أن يفعل هذا في غياب نجمه الكبير ليونيل ميسي الذي تعرض للإيقاف.

⏳ المباراة المقبلة ⚽ كورنيا 🆚 برشلونة 🏆 كأس الملك، دور الـ32 ⏲️ الخميس في الأوقات التالية: ⏰20:00🇲🇷

⏰21:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰22:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴

⏰23:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰00:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/Fv5MOZTkaD — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 18, 2021

وقد يحاول زيدان الدفع في مباراة الغد ببعض اللاعبين صغار السن، حيث يرجح أن يحل أندري ليونين مكان البلجيكي تيبو كورتوا بحراسة المرمى لتكون أول مباراة يشارك فيها أساسيا.

ولعب ليونين (21 عاما) من قبل لفرق أوفيدو وبلد الوليد وليغانيس -على سبيل الإعارة- لكنه لم يشارك من قبل مع الريال نفسه.

كما قد يلجأ زيدان لتغيير في خط الهجوم من خلال منح مواطنه كريم بنزيمة راحة، علما بأن اللاعب سجل 13 هدفا في مختلف البطولات هذا الموسم. في حين فشل رأسا الحربة الآخران في الظهور بشكل فعال لدى مشاركتهما، وهما ماريانو دياز ولوكا جوفيتش.

وسجل دياز هدفا واحدا الموسم الحالي، أما جوفيتش فقد عاد إلى أنتراخت فرانكفورت قبل أيام قليلة على سبيل الإعارة بعدما فشل في هز الشباك مع الريال.

ولم يختلف حال هؤلاء اللاعبين كثيرا عن الموسم الماضي حيث سجل بنزيمة 27 هدفا الموسم الماضي، وأحرز كل من دياز هدفين، وجوفيتش (هدف).

وبسبب الاعتماد المبالغ فيه على بنزيمة في الهجوم، تعرض زيدان للانتقادات بعدما أخرجه في الدقائق الأخيرة عندما كان بحاجة لهز شباك بلباو بالدور قبل النهائي لكأس السوبر.

وعلق زيدان بقوله "كنت أتطلع لتجديد الدماء وتنشيط الأداء، واعتقدت أن الدقائق الأخيرة قد تشهد تمريرة عرضية تحتاج إلى وجود ماريانو أمام المرمى".

كما قد تشهد المباراة غدا الدفع بالنرويجي مارتين أوديغارد الذي عاد للريال قبل بداية الموسم الحالي بعد فترة إعارة في ريال سوسييداد.

وإذا قدم أوديغارد أداء جيدا بمسابقة الكأس، التي يرجح أن يريح فيها زيدان لاعبين مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، سيعزز هذا النرويجي فرصه في دخول حسابات المدرب للمباريات المقبلة في الدوري.

ولدى سؤاله عما إذا كان السقوط في كأس السوبر سيؤثر بشكل عكسي على مسيرة الفريق فيما تبقى من الموسم، أجاب زيدان "ماذا تريدون؟ هل تودون أن نتنازل عما تبقى من الموسم؟ سيكون هناك الكثير من الضجيج خارج النادي، ولكننا سنواصل العمل".

ورغم رغبة زيدان في زيادة عمق الفريق بتجهيز اللاعبين صغار السن والاحتياطيين، ينتظر أن يمنح المدرب الفرنسي راحة للبلجيكي الدولي إيدن هازارد في مباريات الكأس حيث يحتاج اللاعب لبعض الوقت في المباريات وكذلك اكتساب الثقة بعدما حاصرته الإصابات الفترة الماضية.

وأوضح المدرب الفرنسي "علينا التحلي بالصبر. يحتاج (هازارد) لتسجيل هدف".

ويتعين على برشلونة توخي الحذر بعد غد أمام كورنيا الذي أطاح بأتلتيكو مدريد من الدور السابق في كأس الملك.

ومع إقامة المباراة على ملعب أرضيته من النجيل الاصطناعي، لن يكون اللقاء سهلا على برشلونة خاصة مع غياب ميسي بعد طرده في مباراة بلباو بنهائي السوبر. علما بأنها كانت البطاقة الحمراء الأولى خلال مسيرة اللاعب مع برشلونة.

وفي مباراتين أخريين بدور الـ 32 لمسابقة الكأس، يحل ريال سوسييداد ضيفا على قرطبة غدا، على أن يستضيف إيبيزا بلباو بعد غد.