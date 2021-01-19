بايرن ميونخ يتربص بالفائز من قمة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية -التي أجريت اليوم الثلاثاء- عن مواجهة عربية بين الدحيل القطري والأهلي المصري في بداية مشوار الفريقين في البطولة التي تستضيفها قطر خلال الشهر المقبل.

وتشارك في البطولة 6 أندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا وممثل اتحاد أوقيانوسيا، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنطلق البطولة في 4 فبراير/شباط المقبل بمباراة تيغريس أونال المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) مع أولسان هيونداي الكوري بطل آسيا.

وفي اليوم ذاته، يلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الدحيل صاحب الأرض، ويلتقي الفائز من هذه القمة العربية مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وأوقعت القرعة -التي أجريت في مدينة زيورخ السويسرية- بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية مع الفائز من مباراة أولسان وتيغريس في نصف النهائي.

وسيتحدد بطل ليبرتادوريس من خلال المباراة النهائية بين العملاقين البرازيليين سانتوس وبالميراس، والتي ستقام في 30 يناير/كانون الثاني الحالي.

وسيختتم مونديال الأندية بالمباراة النهائية على ملعب المدينة التعليمية في 11 فبراير/شباط المقبل.