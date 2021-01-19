البث الحي
كرة قدم

بايرن ميونخ يتربص بالفائز من قمة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

قرعة كأس العالم للأندية أجريت في مدينة زيورخ السويسرية (مواقع التواصل الاجتماعي)
قرعة كأس العالم للأندية أجريت في مدينة زيورخ السويسرية (مواقع التواصل الاجتماعي)
19/1/2021

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية -التي أجريت اليوم الثلاثاء- عن مواجهة عربية بين الدحيل القطري والأهلي المصري في بداية مشوار الفريقين في البطولة التي تستضيفها قطر خلال الشهر المقبل.

وتشارك في البطولة 6 أندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا وممثل اتحاد أوقيانوسيا، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنطلق البطولة في 4 فبراير/شباط المقبل بمباراة تيغريس أونال المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) مع أولسان هيونداي الكوري بطل آسيا.

وفي اليوم ذاته، يلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الدحيل صاحب الأرض، ويلتقي الفائز من هذه القمة العربية مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

وأوقعت القرعة -التي أجريت في مدينة زيورخ السويسرية- بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية مع الفائز من مباراة أولسان وتيغريس في نصف النهائي.

وسيتحدد بطل ليبرتادوريس من خلال المباراة النهائية بين العملاقين البرازيليين سانتوس وبالميراس، والتي ستقام في 30 يناير/كانون الثاني الحالي.

وسيختتم مونديال الأندية بالمباراة النهائية على ملعب المدينة التعليمية في 11 فبراير/شباط المقبل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بنزيمة سعيد بالمصالحة الخليجية.. ورئيس الفيفا: كأس العرب في قطر ستوحد ملايين المشجعين من المنطقة بأكملها

رحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، بإعلان المصالحة التاريخي بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، والذي تم توقيعه خلال القمة 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

المزيد من كرة قدم

ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لتضميد الجراح في كأس الملك

الحزن يخيم على لاعبي الريال بعد خسارة نصف نهائي السوبر أمام بلباو (رويترز)

لماذا تألق يوفيتش وحكيمي وريغيلون بعيدا عن مدريد؟ زيدان يجيب

زيدان: المنافسة شرسة في ريال مدريد وهذا ليس ذنب المدرب (رويترز)

الإعلان عن عقوبة ميسي بعد أول طرد في تاريخه مع برشلونة

ميسي تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه مع برشلونة (رويترز)

شاهد.. أفضل حالات إنقاذ الأهداف المحققة بالدوري الأميركي عام 2020

تميز دوري 2020 الأميركي بحالات لمنع معانقة الكرة الشباك بطريقة خرافية (رويترز)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب