بالفيديو.. قمة ليفربول ويونايتد تزعج مرضى عمى الألوان وتتراجع بطموح كلوب لدوري الأبطال

في الوقت الذي تسببت فيه مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مئات الشكاوى بسبب الإزعاج الذي تسببت فيه لمرضى عمى الألوان، قلل التعادل السلبي فيها من طموح يورغن كلوب مدرب الفريق حامل اللقب الذي أكد أن ما يهمه هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقالت كاثرين ألباني-وارد الرئيسة التنفيذية لجمعية التوعية بعمى الألوان إن مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد تسببت في "مئات" الشكاوى من مشجعين يعانون من عمى الألوان بسبب وجود صعوبات في التفرقة بين قميصي الناديين.

واعتاد يونايتد أن يرتدي خارج أرضه قميصا باللونين الأبيض والأسود لكنه استبدله بقميص داكن أمام ليفربول الذي ارتدى قميصه الأحمر التقليدي في أنفيلد.

وقالت ألباني-وارد لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN) "هذا يحدث طوال الوقت. سبق أن حدثت الواقعة في مباراة ساوثهامبتون مع شيفيلد يونايتد، والآن في ليفربول مع مانشستر يونايتد".

تصديات لا تصدق من سور آنفيلد العظيم أليسون بيكر! 🤩👏 pic.twitter.com/hZ9k5rGlQn — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 18, 2021

وأضافت "لكن مباراة الأحد أسفرت عن أكبر عدد من الشكاوى على الإطلاق. استقبلنا المئات وقضينا طوال الصباح في محاولة لتجميعها كلها".

وتابعت "هذه شائعة حقا، وهي تمثل مشكلة كبيرة بسبب عدد الأشخاص المتضررين، إذ تؤثر على 1 من بين كل 12 شخصا".

وعام 2015، تعهدت رابطة دوري كرة القدم الأميركية بالأخذ في الاعتبار عمى ألوان بعض المشجعين عند بث مباريات تلفزيونية بعدما تلقت العديد من الشكاوى.

وتعود ألباني-وارد، وتبدي رغبتها في أن يحدث أمر مشابه في كرة القدم الإنجليزية.

تركيز كبير من هندرسون وفابينيو للحفاظ على نظافة الشباك! 👊pic.twitter.com/aV5t2V8yMh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 18, 2021

وقد أصاب التعادل على ملعب أنفيلد المدرب كلوب بخيبة أمل ودفعه للقول إن الأهم لديه حاليا هو التأهل لدوري الأبطال -أي أن يكون ضمن المربع الذهبي للبريميرليغ- معترفا بصعوبة المهمة في ظل السباق القوي هذا الموسم بين الفرق على المراكز الأربعة.