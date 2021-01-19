رونالدو وبيولي وجمعة يمدحونه.. شاهد "البطل" إبراهيموفيتش يواصل سجله التهديفي المذهل مع ميلان

أشاد ستيفانو بيولي مدرب ميلان بزلاتان إبراهيموفيتش، ووصفه بالبطل بعد أن قاد ميلان للفوز 2-صفر على مضيفه كالياري، كما أثنى عليه الظاهرة البرازيلي رونالدو، وأشاد بقدراته الهائلة في سن الـ40.

ووصف بيولي نجمه إبراهيموفيتش بالبطل، الذي يواصل إثارة دهشته بعد أن قدم المهاجم البالغ من العمر 39 عاما أداء قويا آخر، ساهم بفوز ميلان 2-صفر على مضيفه كالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين.

🆚 بولونيا ⚽⚽

🆚 إنتر ⚽⚽

🆚 روما ⚽⚽

🆚 نابولي ⚽⚽

🆚 كالياري ⚽⚽ 5 ثنائيات لإبراهيموفيتش في الدوري هذا الموسم 🔥 يُسجل بنفس السهولة التي يشرب بها المياه 🤷‍♂️#كالياري_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫ pic.twitter.com/HmoyANCLrM — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 18, 2021

وحرمت الإصابة ميلان من خدمات إبراهيموفيتش أغلب الموسم؛ لكنه عندما دخل التشكيلة الأساسية بدأت الأهداف بالتدفق لتساعد فريق بيولي على تصدر الترتيب.

عندما يتفنن السلطان !! خليط من الفنون القتالية 🥋 وكرة القدم ⚽️

40 عاماً ولا يزال إبرا يبهر العالم 😲#الدوري_الإيطالي | #كالياري_ميلان | #زلاتان_إبراهيموفيتش pic.twitter.com/Ld97DcZNK5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2021

وقال بيولي للصحفيين "إنه بطل في كل شيء يفعله، وبعودته حصلنا على خيارات خططية أخرى.. نحن في غاية السعادة بوجوده معنا".

وأضاف "ما زال قادرا على إثارة دهشتي، رغم أنني أعرفه جيدا الآن. علينا أن نتوقع الأفضل منه؛ لكنه اليوم فعل ما هو أكثر من ذلك".

الميستر ستيفانو بيولي يعبر عن سعادته بانتصار الليلة 🎙️👇#كالياري_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/VidNq5R9XQ — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 19, 2021

ومع عودته للتشكيلة الأساسية لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ إصابته في الفخذ أمام نابولي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن إبراهيموفيتش بحاجة لأكثر من 7 دقائق لوضع ميلان في المقدمة بركلة جزاء.

وبهذا الهدف نجح إبراهيموفيتش في هز الشباك خلال مشاركاته التسع بالتشكيلة الأساسية مع ميلان في الموسم الحالي.

ولم يظهر على المهاجم السويدي أي علامات على معاناته من متاعب في ساقيه، عندما تلقى تمريرة طويلة؛ ليضاعف تقدم ميلان في الدقيقة 52، ويرفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفا ليأتي في المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 15 هدفا.

🗓️ 22-11-2020 🆚 نابولي: آخر مباراة شارك فيها زلاتان في التشكيل الأساسي مع ميلان في الدوري (سجّل ثنائية) 🗓️ 18-1-2021 🆚 كالياري: عودة السلطان إلى التشكيل الأساسي لميلان في الدوري (سجّل ثنائية) ســوبــر إبــرا 🦁#كالياري_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/mqMigeaV2O — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 18, 2021

وكان الظاهرة البرازيلي السابق رونالدو قد أشاد بقدرات إبراهيموفيتش الهائلة، وقال إنه دائما ما يقول إنني مثله الأعلى، رغم أنني وإن لم أتعرض للإصابات التي أعاقت مسيرتي، فلم أكن لأستمر في التألق حتى سن الـ40 مثله.

وتجددت الإشادات بالنجم السويدي أمس بعد هدفيه، وقال عنه وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، إنه لاعب أسطوري ويصنف مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كأفضل 3 لاعبين في الحقبة الأخيرة.

وائل جمعة: ابرا لاعب أسطوري وبالنسبة لي يصنف مع ميسي ورونالدو كأفضل 3 لاعبين في الحقبة الأخيرة.@WaelGomaa pic.twitter.com/J4F1IhtOxA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2021

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 43 نقطة من 18 مباراة بفارق 3 نقاط عن غريمه إنتر ميلان، و10 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب، الذي يحتل المركز الخامس، وتتبقى له مباراة.

فتى عيد الميلاد يتحدث عن سعادته بالفوز، وأهمية وجود إبراهيموفيتش 🎙️👇#كالياري_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/5awSVg0KJ9 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) January 19, 2021

ومع الاقتراب من منتصف الموسم، سيأمل ميلان أن يواصل إبراهيموفيتش تسجيل الأهداف بالمعدل الحالي الذي يبلغ 1.73 هدفا في المباراة الواحدة، مع سعيه لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 10 سنوات.