البث الحي
كرة قدم

رونالدو وبيولي وجمعة يمدحونه.. شاهد "البطل" إبراهيموفيتش يواصل سجله التهديفي المذهل مع ميلان

إبراهيموفيتش يسجل هدفه الثاني بمرمى كالياري (رويترز)
إبراهيموفيتش يسجل هدفه الثاني بمرمى كالياري (رويترز)
19/1/2021-|آخر تحديث: 19/1/202102:09 PM (مكة المكرمة)

أشاد ستيفانو بيولي مدرب ميلان بزلاتان إبراهيموفيتش، ووصفه بالبطل بعد أن قاد ميلان للفوز 2-صفر على مضيفه كالياري، كما أثنى عليه الظاهرة البرازيلي رونالدو، وأشاد بقدراته الهائلة في سن الـ40.

ووصف بيولي نجمه إبراهيموفيتش بالبطل، الذي يواصل إثارة دهشته بعد أن قدم المهاجم البالغ من العمر 39 عاما أداء قويا آخر، ساهم بفوز ميلان 2-صفر على مضيفه كالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الاثنين.

وحرمت الإصابة ميلان من خدمات إبراهيموفيتش أغلب الموسم؛ لكنه عندما دخل التشكيلة الأساسية بدأت الأهداف بالتدفق لتساعد فريق بيولي على تصدر الترتيب.

وقال بيولي للصحفيين "إنه بطل في كل شيء يفعله، وبعودته حصلنا على خيارات خططية أخرى.. نحن في غاية السعادة بوجوده معنا".

وأضاف "ما زال قادرا على إثارة دهشتي، رغم أنني أعرفه جيدا الآن. علينا أن نتوقع الأفضل منه؛ لكنه اليوم فعل ما هو أكثر من ذلك".

ومع عودته للتشكيلة الأساسية لأول مرة في الدوري الإيطالي منذ إصابته في الفخذ أمام نابولي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يكن إبراهيموفيتش بحاجة لأكثر من 7 دقائق لوضع ميلان في المقدمة بركلة جزاء.

وبهذا الهدف نجح إبراهيموفيتش في هز الشباك خلال مشاركاته التسع بالتشكيلة الأساسية مع ميلان في الموسم الحالي.

ولم يظهر على المهاجم السويدي أي علامات على معاناته من متاعب في ساقيه، عندما تلقى تمريرة طويلة؛ ليضاعف تقدم ميلان في الدقيقة 52، ويرفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 12 هدفا ليأتي في المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 15 هدفا.

وكان الظاهرة البرازيلي السابق رونالدو قد أشاد بقدرات إبراهيموفيتش الهائلة، وقال إنه دائما ما يقول إنني مثله الأعلى، رغم أنني وإن لم أتعرض للإصابات التي أعاقت مسيرتي، فلم أكن لأستمر في التألق حتى سن الـ40 مثله.

وتجددت الإشادات بالنجم السويدي أمس بعد هدفيه، وقال عنه وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)، إنه لاعب أسطوري ويصنف مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كأفضل 3 لاعبين في الحقبة الأخيرة.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 43 نقطة من 18 مباراة بفارق 3 نقاط عن غريمه إنتر ميلان، و10 نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب، الذي يحتل المركز الخامس، وتتبقى له مباراة.

ومع الاقتراب من منتصف الموسم، سيأمل ميلان أن يواصل إبراهيموفيتش تسجيل الأهداف بالمعدل الحالي الذي يبلغ 1.73 هدفا في المباراة الواحدة، مع سعيه لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 10 سنوات.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

بالفيديو- "سأطلب عقدا جديدا وإلا لن ألعب".. أكروباتية إبراهيموفيتش الخارق تذهل ميلان والفيفا

خطف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأضواء، كالعادة، بمساهمته في فوز فريقه ميلان 2-1 على أودينيزي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد، بعد أن أحرز هدفا “أكروباتيا” بمقصية مزدوجة أذهلت الجميع.

المزيد من كرة قدم

ريال مدريد وبرشلونة يسعيان لتضميد الجراح في كأس الملك

الحزن يخيم على لاعبي الريال بعد خسارة نصف نهائي السوبر أمام بلباو (رويترز)

لماذا تألق يوفيتش وحكيمي وريغيلون بعيدا عن مدريد؟ زيدان يجيب

زيدان: المنافسة شرسة في ريال مدريد وهذا ليس ذنب المدرب (رويترز)

بايرن ميونخ يتربص بالفائز من قمة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

قرعة كأس العالم للأندية أجريت في مدينة زيورخ السويسرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

الإعلان عن عقوبة ميسي بعد أول طرد في تاريخه مع برشلونة

ميسي تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه مع برشلونة (رويترز)
الأكثر قراءة

استبعاد 12 عنصرا من الحرس الوطني بواشنطن والبنتاغون يعلن جاهزية القوات لتأمين حفل تنصيب بايدن

عناصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن (الفرنسية)

تزامنا مع حملة لإغلاق مساجد.. وزيرة المواطنة الفرنسية: لا أحتمل رؤية فتيات صغيرات محجبات

وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا (رويترز)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

خليفة عباسي يحكم يوما واحدا ووزير يُدفن مرات وآخر تأكله الكلاب.. تعرف على رجال الدولة المنكوبين بـ"شؤم" الأدب