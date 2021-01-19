الإعلان عن عقوبة ميسي بعد أول طرد في تاريخه مع برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة المفروضة على النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة ليونيل ميسي بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام فريق أتلتيك بلباو أمس الأول الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأكد الاتحاد اليوم الثلاثاء معاقبة ميسي بمباراتين، وهو ما يعني أنه سيغيب عن لقاء برشلونة أمام كورنيا في كأس ملك إسبانيا بعد غد الخميس، ومواجهة إلتشي في الدوري يوم الأحد المقبل.

وكانت جماهير النادي الكتالوني تتخوف من عقوبة أقسى على ميسي بسبب تدخله العنيف، وجاء قرار الاتحاد الإسباني ليخفف تأثير العقوبة، علما أن اللاعب كان مرشحا للغياب أصلا عن مواجهة الكأس التي تخوضها الفرق الكبرى بتشكيلة من اللاعبين الاحتياطيين.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

واعتدى ميسي على آسيير فيلاليبري خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي كأس السوبر الذي خسره برشلونة 3-2.

وكانت تلك المرة الأولى التي يطرد فيها ميسي خلال مشواره مع نادي برشلونة، علما أنه سبق أن طرد في مباراتين سابقتين مع منتخب الأرجنتين.