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إصابة خطرة في الدوري المكسيكي بسبب مسمار لوحة إعلانات

أوناي بيلباو لم يستطع استكمال المباراة بعد إصابته (مواقع التواصل الاجتماعي)
أوناي بيلباو لم يستطع استكمال المباراة بعد إصابته (مواقع التواصل الاجتماعي)
18/1/2021

تعرض أوناي بيلباو مدافع نادي نيكاكسا لإصابة قاسية في ركبته أثناء المباراة التي جمعت فريقه بنادي أتلتيكو سان لويس السبت، في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتلقى بيلباو دفعة قوية إثر التحام مع مهاجم الفريق المنافس في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، أدّت إلى سقوطه أرضا ليتزحلق على مسمار معدني كبير استخدم لتثبيت إحدى اللوحات الإعلانية بجانب المرمى.

وتسبب المسمار في تمزيق الجلد الخارجي لركبة المدافع الشاب، مما دعا إلى تدخل الفرقة الطبية لعلاجه فورا على أرضية الملعب، ولم يستطع بيلباو مواصلة المباراة وتم استبداله، بعد توقف اللقاء دقائق عدة للاطمئنان على سلامة اللاعب.

ووجه الحساب الرسمي للدوري المكسيكي على موقع تويتر رسالة تشجيعية للاعب المصاب لمساندته، في الوقت الذي انتقد فيه مغردون المسؤولين عن الدوري بسبب عدم تخلصهم من ظاهرة الإعلانات على الأرض، التي تسببت في إيذاء بيلباو بشكل مباشر وإصابته إصابة مروعة في ركبته.

ونشر أحد المراسلين الرياضيين صورة للمسمار المعدني الحاد الذي تسبب في إصابة اللاعب الصعبة، معلّقا عليها "هذا هو المسمار الذي أصاب بيلباو، ويستخدم لتثبيت اللوحات الإعلانية الموجودة".

 

 

المصدر : وكالة سند

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