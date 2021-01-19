إصابة خطرة في الدوري المكسيكي بسبب مسمار لوحة إعلانات

تعرض أوناي بيلباو مدافع نادي نيكاكسا لإصابة قاسية في ركبته أثناء المباراة التي جمعت فريقه بنادي أتلتيكو سان لويس السبت، في الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتلقى بيلباو دفعة قوية إثر التحام مع مهاجم الفريق المنافس في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، أدّت إلى سقوطه أرضا ليتزحلق على مسمار معدني كبير استخدم لتثبيت إحدى اللوحات الإعلانية بجانب المرمى.

وتسبب المسمار في تمزيق الجلد الخارجي لركبة المدافع الشاب، مما دعا إلى تدخل الفرقة الطبية لعلاجه فورا على أرضية الملعب، ولم يستطع بيلباو مواصلة المباراة وتم استبداله، بعد توقف اللقاء دقائق عدة للاطمئنان على سلامة اللاعب.

ووجه الحساب الرسمي للدوري المكسيكي على موقع تويتر رسالة تشجيعية للاعب المصاب لمساندته، في الوقت الذي انتقد فيه مغردون المسؤولين عن الدوري بسبب عدم تخلصهم من ظاهرة الإعلانات على الأرض، التي تسببت في إيذاء بيلباو بشكل مباشر وإصابته إصابة مروعة في ركبته.

¡Mucho ánimo, Unai! 🙏 Pronta recuperación para ver tu nivel de nueva cuenta con @ClubNecaxa en la #LigaBBVAMX. 👏 pic.twitter.com/MgoBg1ocXI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 16, 2021

ونشر أحد المراسلين الرياضيين صورة للمسمار المعدني الحاد الذي تسبب في إصابة اللاعب الصعبة، معلّقا عليها "هذا هو المسمار الذي أصاب بيلباو، ويستخدم لتثبيت اللوحات الإعلانية الموجودة".

Este es el clavo con el que Unai Bilbao sufrió la lesión el día de hoy ante San Luis, son utilizados para fijar las lonas publicitarias que se ubican a un costado de las porterías. pic.twitter.com/8322hIBXBm — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) January 16, 2021

Mucha fuerza Rayo ⚡sé que pronto regresaras ⚡✌️😎 https://t.co/nHiNacUq5u — Julio Cesar HG⚡ El Rayo ⚡ (@juliorayo1983) January 16, 2021

Cuánto cinismo de estos comecuandohay… y no nos detengamos ahí; en la tribuna dejan lonas en tribunas con patrocinios y tienen gente sin sana distancia en zonas de la tribuna https://t.co/2wdiWeKNL0 — Juan José Sánchez (@JJSanchezB) January 16, 2021