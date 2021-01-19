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شاهد.. أفضل حالات إنقاذ الأهداف المحققة بالدوري الأميركي عام 2020

تميز دوري 2020 الأميركي بحالات لمنع معانقة الكرة الشباك بطريقة خرافية (رويترز)
تميز دوري 2020 الأميركي بحالات لمنع معانقة الكرة الشباك بطريقة خرافية (رويترز)
19/1/2021

نشر الحساب الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم، على موقع فيسبوك، أفضل حالات إنقاذ للأهداف التي نجح فيها المدافعون في منع دخول أهداف محققة إلى شباك مرمى فرقهم خلال عام 2020.

وتضمن الفيديو العديد من حالات الإنقاذ الخرافي لأهداف محققة من على خط المرمى بطرق غير متوقعة في الثواني الأخيرة، بعد تجاوزها حراس مرمى فرقهم وقبل معانقتها الشباك.

Top Defensive Plays of 2020

How did these not go in?! 😱

Posted by Major League Soccer (MLS) on Monday, January 18, 2021

ويعد دوري النخبة الأميركي لكرة القدم ‏ المعروف اختصارا باسم "إم إل إس" (MLS) أحد دوريات المحترفين الجاذبة للنجوم السنوات الأخيرة بسبب الاستثمارات المالية الضخمة في الفرق المشاركة فيه.

ويتكون الدوري الأميركي من 24 فريقا منهم 21 من الولايات المتحدة و3 فرق من كندا.

المصدر : وكالة سند

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