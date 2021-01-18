لن نستجدي أحدا من أجل البقاء.. خطة سان جيرمان لحسم مستقبل نيمار ومبابي

تحدث ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان عن مستقبل نجوم الفريق، وأكد في حوار مع صحيفة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية أن الفريق يراقب عن قرب تطورات قضية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح أن البرازيلي نيمار وزميله مبابي "يجب أن يقتنعا أن سان جيرمان حاليا هو مكان جيد للاعب كرة قدم من أصحاب المستوى العالي".

وأشار ليوناردو إلى أن المطلوب هو فقط التوصل إلى اتفاق يناسب رغباتهما واحتياجاتهما ضمن حدود قدرات النادي المادية.

وأكد أن النادي غير مستعد لـ"استجداء" أي أحد من أجل البقاء، لكنه قال إنه يحتفظ بشعور إيجابي من سير المحادثات مع اللاعبين، وعبر عن أمله في استمرارهما وتجديد عقديهما.

وارتبط كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، وأكدت تقارير عدة أنه يرفض تجديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في عام 2022، وهو ما سيجبر النادي الفرنسي على الاستماع للعروض بداية من الصيف المقبل، تجنبا لخسارته مجانا مع نهاية العقد.

ورغم أن نيمار ارتبط مرارا بالعودة إلى برشلونة فإن أحدث التقارير أكدت قرب التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقده مع باريس سان جيرمان إلى ما بعد 2022.

من جانب آخر، تحدث ليوناردو عن فرص التعاقد مع ميسي، وقال إن "اللاعبين الكبار مثل ميسي يوجدون دائما في قائمة اهتمامات سان جيرمان، ولكن لسنا في اللحظة المناسبة للحديث عن هذا الأمر أو أن نحلم به، 4 أشهر فترة طويلة في كرة القدم، وقد يحدث خلالها أي شيء"، في إشارة إلى التطورات التي قد تحدث خلال الفترة التي تفصلنا عن نهاية الموسم الحالي ونهاية العقد الذي يربط ميسي ببرشلونة.

وارتبط اسم ليونيل ميسي بباريس سان جيرمان بين فرق أخرى مرشحة للتعاقد معه في حال رحيله عن برشلونة.

وزادت تصريحات سابقة لنيمار -تحدث فيها عن رغبته باللعب مجددا مع النجم الأرجنتيني- التكهنات بشأن وصول ميسي إلى باريس بداية من الصيف المقبل.