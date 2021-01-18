كونتي يتفوق على بيرلو.. إنتر يهزم يوفنتوس ويتمسك بحلم التتويج

أوقف نادي إنتر ميلان مسلسل انتصارات يوفنتوس، وتغلّب عليه 2-صفر الأحد في الجولة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم إنتر ميلان بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 12، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 52.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان المتصدر، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وتفوق أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان على زميله السابق أندريا بيرلو الذي يتولى تدريب يوفنتوس، وهذا هو الفوز الأول لإنتر ميلان بعد خسارة وتعادل، وهو الفوز 12 له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 4.

بينما أصبحت هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري، وهي الخسارة الثانية له بشكل عام في الدوري مقابل الفوز في 9 مباريات والتعادل في 6.