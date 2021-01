فرانكفورت يسخر من ريال مدريد بعد تألق يوفيتش "المنبوذ" من زيدان

سخر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني من ريال مدريد الإسباني بعد تألق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في أول ظهور له بعد عودته إلى الفريق، بتسجيل هدفي الفوز على حساب شالكه في الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأحد.

وساهم المهاجم "المنبوذ" من مدربه الفرنسي السابق زين الدين زيدان، في فوز فريقه بعد مشاركته كبديل في المباراة الأولى عقب عودته إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد، مسجلا هدفي التقدم في الدقيقتين 72 و90، لينتهي اللقاء بفوز فرانكفورت على شالكه 3-1.

ونجح لوكا خلال 30 دقيقة تقريبا من اللعب مع فرانكفورت في تسجيل عدد الأهداف نفسه الذي سجله مع ريال مدريد خلال عام ونصف العام.

وتغنى فرانكفورت بلاعبه، الذي شارك سابقا مع الفريق بين عامي 2017-2019 قبل انتقاله للفريق الملكي، كاتبا في إحدى تغريداته على حسابه الرسمي بموقع تويتر "يا لها من عودة رائعة للوطن، لوكا".

وأضاف في رسالة ضمنية لريال مدريد وزيدان "كان عليك فقط أن تشركه"، في إشارة إلى عدم اعتماد النادي الملكي ومدربه على المهاجم الشاب ومنحه الثقة اللازمة، كما قال في تغريدة أخرى "لوكا يوفيتش عاد إلى العمل".

Delighted for Luka Jović. A really good forward who wasted the last year-and-a-half at Real Madrid — hopefully the next six months can be as good as his first stint for the club. The perfect start for him. https://t.co/PfKA9Kpurt

