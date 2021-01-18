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فرانكفورت يسخر من ريال مدريد بعد تألق يوفيتش "المنبوذ" من زيدان

يوفيتش (يسار) تألق في أول مباراة له مع فرانكفورت (رويترز)
يوفيتش (يسار) تألق في أول مباراة له مع فرانكفورت (رويترز)
18/1/2021

سخر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني من ريال مدريد الإسباني بعد تألق المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في أول ظهور له بعد عودته إلى الفريق، بتسجيل هدفي الفوز على حساب شالكه في الدوري الألماني لكرة القدم أمس الأحد.

وساهم المهاجم "المنبوذ" من مدربه الفرنسي السابق زين الدين زيدان، في فوز فريقه بعد مشاركته كبديل في المباراة الأولى عقب عودته إلى الفريق الألماني على سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد، مسجلا هدفي التقدم في الدقيقتين 72 و90، لينتهي اللقاء بفوز فرانكفورت على شالكه 3-1.

ونجح لوكا خلال 30 دقيقة تقريبا من اللعب مع فرانكفورت في تسجيل عدد الأهداف نفسه الذي سجله مع ريال مدريد خلال عام ونصف العام.

وتغنى فرانكفورت بلاعبه، الذي شارك سابقا مع الفريق بين عامي 2017-2019 قبل انتقاله للفريق الملكي، كاتبا في إحدى تغريداته على حسابه الرسمي بموقع تويتر "يا لها من عودة رائعة للوطن، لوكا".

وأضاف في رسالة ضمنية لريال مدريد وزيدان "كان عليك فقط أن تشركه"، في إشارة إلى عدم اعتماد النادي الملكي ومدربه على المهاجم الشاب ومنحه الثقة اللازمة، كما قال في تغريدة أخرى "لوكا يوفيتش عاد إلى العمل".

واستغل نشطاء تغريدات فرانكفورت، للسخرية من زيدان الذي تُحمله الجماهير المسؤولية الكاملة للحال التي وصل إليها يوفيتش بعد تهميش كبير تعرض له، ومنحه دقائق قليلة جدا لا تسمح له بتقديم أفضل ما لديه في الملعب، في حين لام آخرون المدرب الفرنسي بسبب عناده حتى جعل الفريق الألماني يسخر من ريال مدريد.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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