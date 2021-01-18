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طرد ميسي ومأزق كومان.. أتلتيك بلباو يتوّج بكأس السوبر وينكأ جراح برشلونة

بلباو صنع الحدث بالتفوق على ريال مدريد ثم برشلونة (رويترز)
بلباو صنع الحدث بالتفوق على ريال مدريد ثم برشلونة (رويترز)
17/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202101:49 AM (مكة المكرمة)

حقق نادي أتلتيك بلباو المفاجأة وتوّج بكأس السوبر الإسباني إثر تفوقه على برشلونة في النهائي 3-2، وذلك بعد أيام من إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي المسابقة.

وفي المواجهة النهائية التي استضافتها مدينة إشبيلية، عاد نادي أتلتيك بلباو من بعيد، وقلب تأخره 2-1 إلى فوز 3-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وبادر الفرنسي أنطوان غريزمان بالتسجيل لبرشلونة في الدقيقة 40، لكن سرعان ما تعادل بلباو بهدف حمل توقيع أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 42.

وعاد غريزمان لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 77، غير أن أسيير فيلاليبري أحرز هدف التعادل للفريق الباسكي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، أحرز إينياكي وليامز الهدف الثالث لبلباو في الدقيقة 94، ليقود الفريق الباسكي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2015.

وشهدت المباراة طرد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب التعدي على المنافس من دون كرة.

وأعادت الخسارة الحديث عن أزمات برشلونة، في ظل تذبذب النتائج وعدم قدرة المدرب رونالد كومان على إيجاد حلول للمشاكل الفنية للفريق.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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