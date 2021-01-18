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بالفيديو.. ما سر تراجع ثلاثي ليفربول صلاح وماني وفيرمينو؟.. أبو تريكة يجيب

كلوب (يمين) يصافح ماني الذي شارك مكان صلاح (يسار) بديلا له في مباراة كريستال بالاس (غيتي)
كلوب (يمين) يصافح ماني الذي شارك مكان صلاح (يسار) بديلا له في مباراة كريستال بالاس (غيتي)
18/1/2021

فشل ليفربول في حسم مواجهته أمام ضيفه مانشستر يونايتد أمس الأحد ليتعادل سلبيا على ملعب أنفيلد "الرهيب" في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط اتهامات بتراجع مستوى الريدز وخاصة الثلاثي الذي كان مرعبا محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو.

وقال أبو تريكة خلال تحليله المباراة بقناة "بي إن سبوتس" إن ما جعل ليفربول يظهر بشكل سيئ مؤخرا هو تراجع مستوى الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو، لأنهم كانوا يستغلون الحلول الفردية في التسجيل وجلب الانتصارات للريدز حتى في ظل سوء مستوى الفريق في بعض الأحيان.

وأضاف أبو تريكة أن ليفربول يعاني بسبب تراجع الثلاثي، وسيعاني في المستقبل بسبب سوء حظ الفريق في أن هبوط المستوى المعتاد لأي لاعب جاء بشكل جماعي مع الثلاثة.

كما أشار إلى أن وضوح طريقة ليفربول أمام المنافسين قد يكون أحد أسباب نجاح الدفاع في السيطرة عليهم.

ونصح أبو تريكة مدرب الفريق يورغن كلوب بالعمل على علاج هذه النقطة السلبية من خلال استكشاف ما إذا كان تراجعهم بسبب الإرهاق أم هبوط المستوى فقط.

ورغم التعادل، حافظ مانشستر يونايتد على انفراده بالصدارة رافعا رصيده إلى 37 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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