بالفيديو: بعد الطرد الأول في تاريخ ميسي.. ما العقوبة المتوقعة وماذا قال اللاعب المتسبب؟

ألقى الطرد الأول في تاريخ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمس الأحد، بظلاله على خسارة فريقه برشلونة اللقب بعد هزيمته أمام أتلتيك بلباو 3-2 عقب وقت إضافي.

ونال ميسي، البطاقة الحمراء من الحكم بعد مشاهدة حكم الفيديو المساعد (فار)، اعتداءه بالضرب دون كرة على لاعب خط وسط بلباو، أسيير فيلاليبري، في الدقيقة 120 والأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

ومع حصول ميسي على بطاقة حمراء بسبب "الضرب دون كرة"، فإنه من المرجح أن يتعرض لعقوبة الإيقاف 4 مباريات في الدوري الإسباني وكأس الملك.

Unreal how Messi not only has the best left foot in the world but also the best right hand… pic.twitter.com/ztBLNaqaiE — 🇲🇽 (@FutbolFax) January 17, 2021

ويلعب برشلونة مع جاره كورنيا في دور الـ32 لكأس الملك في منتصف الأسبوع، في حين يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وقال فيلاليبري، الذي تسبب في حصول النجم الأرجنتيني على الطرد الأول في تاريخه، إن ميسي يستحق الطرد لأنه ضربه في وجهه بذراعه بشكل متعمد، خلال محاولة تعطيل تقدمه نحو المرمى بشكل قانوني.

وأضاف أن ما فعله ميسي يعبر عن عجزه ويعد عدوانا صارخا على منافسه، وأكد على أحقية فريقه باللقب الذي خاضوا المباراة من أجله.