بالفيديو: بعد الطرد الأول في تاريخ ميسي.. ما العقوبة المتوقعة وماذا قال اللاعب المتسبب؟

ألقى الطرد الأول في تاريخ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمس الأحد، بظلاله على خسارة فريقه برشلونة اللقب بعد هزيمته أمام أتلتيك بلباو 3-2 عقب وقت إضافي.

ونال ميسي، البطاقة الحمراء من الحكم بعد مشاهدة حكم الفيديو المساعد (فار)، اعتداءه بالضرب دون كرة على لاعب خط وسط بلباو، أسيير فيلاليبري، في الدقيقة 120 والأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

ومع حصول ميسي على بطاقة حمراء بسبب "الضرب دون كرة"، فإنه من المرجح أن يتعرض لعقوبة الإيقاف 4 مباريات في الدوري الإسباني وكأس الملك.

Unreal how Messi not only has the best left foot in the world but also the best right hand… pic.twitter.com/ztBLNaqaiE

— 🇲🇽 (@FutbolFax) January 17, 2021