البث الحي
كرة قدم

شاهد.. الحكم ينهي الشوط قبل الوقت أثناء فرصة خطيرة لماني وماذا يقول قانون كرة القدم؟

أرنولد يناقش الحكم الممسك بالكرة في قرار إنهاء المباراة قبل الوقت أثناء هجمة ماني (غيتي)
أرنولد يناقش الحكم الممسك بالكرة في قرار إنهاء المباراة قبل الوقت أثناء هجمة ماني (غيتي)
ناصر صادق - الجزيرة نت
18/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202102:01 PM (مكة المكرمة)

سلطت الصحافة البريطانية الضوء على إطلاق بول تيرني حكم مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد صافرة نهاية الشوط الأول في وقت مبكر، وأثناء هجمة خطيرة لمهاجم "الريدز" ساديو ماني.

وفي ختام أول 45 دقيقة في ملعب أنفيلد، أشار الحكم باحتساب دقيقة كوقت بدل من الضائع ولكنه أنهى الشوط قبل 6 ثوان على انتهاء الدقيقة التي وضعها بنفسه.

وقد يكون ذلك غير لافت إذا كانت لا توجد فرصة لائحة لأحد الفريقين، لكن الحكم أنهى الشوط والكرة تصل لماني الذي كان سيواجه المرمى في فرصة ذهبية قد تسفر عن هدف قد يحسم المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن وضع ماني وسيطرته على التمريرة الدقيقة كان سيجعله في مواجهة حارس الفريق المنافس ديفيد دي خيا، لكن الحكم أحبط الهجمة الخطيرة كما أحبط جماهير "الريدز".

وكانت الست ثوان المتبقية كفيلة بأن ينهي ماني الهجمة وتنتهي الأزمة، إلا أن الحكم آثر أن يترك مادة جدلية تثير الهجوم عليه.

ويتعامل قانون الكرة مع وقت المباراة بمسميين، الأول الوقت الأصلي للمباراة والذي لا يجوز للحكم أن ينهيه قبل موعد نهايته المحدد مطلقا لأي سبب دون كتابة تقرير خاص، وهو ما يعرض المباراة للإعادة أو اتخاذ قرار عقابي ضد أحد الفريقين حسب لائحة المسابقة.

ولكن القانون يتعامل مع الوقت بديل الضائع على أنه يخضع بشكل مطلق لتقدير الحكم، فهو "الميقاتي الوحيد للمباراة" كما تنص المادة الخامسة من قانون كرة القدم.

ويشمل ذلك إذا احتسب الحكم وقتا ضائعا ثم لعب أقل منه، حيث يندرج تحت تقدير الحكم أيضا لأنه ليس ضمن الوقت الأصلي للمباراة، لذلك فقد يتعرض الحكم للوم من مسؤولي التحكيم لكن ليس لقراره أي تأثير على نتيجة المباراة.

  • حكم دولي سابق
المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

بالفيديو.. ما سر تراجع ثلاثي ليفربول صلاح وماني وفيرمينو؟.. أبو تريكة يجيب

كلوب (يمين) يصافح ماني الذي شارك مكان صلاح (يسار) بديلا له في مباراة كريستال بالاس (غيتي)

بالفيديو: بعد الطرد الأول في تاريخ ميسي.. ما العقوبة المتوقعة وماذا قال اللاعب المتسبب؟

الحكم يشهر البطاقة الحمراء الأولى في تاريخ ميسي الذي يقف حزينا على الطرد والخسارة (رويترز)

كومان يدافع عن قرار البدء بميسي غير الجاهز ويبرر طرده أمام بيلباو

كومان (يمين) تتطاير منه حسرة على الخسارة وطرد ميسي أثناء خروج الأخير من الملعب (رويترز)

طرد ميسي ومأزق كومان.. أتلتيك بلباو يتوّج بكأس السوبر وينكأ جراح برشلونة

بلباو صنع الحدث بالتفوق على ريال مدريد ثم برشلونة (رويترز)
الأكثر قراءة

قبل يومين من تنصيب بايدن.. 7 تطورات خطيرة تزيد سخونة المشهد في واشنطن

(الجزيرة)

ظاهرة مقلقة.. الأرض دارت بسرعة أكبر حول نفسها خلال عام 2020

وقت دوران الأرض يعتبر أكثر تقلبا ولكنه أكثر دقة لتحديد الموقع الجغرافي (شترستوك)

3 أشياء يميزها الجنين في بطن أمه قبل أن يولد

قرار لبايدن يتعلق بالمسلمين في يومه الأول.. مشهد محاكمة ترامب بدأ يتشكّل وعضو بالكونغرس يدعو لاعتقاله