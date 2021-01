شاهد.. الحكم ينهي الشوط قبل الوقت أثناء فرصة خطيرة لماني وماذا يقول قانون كرة القدم؟

سلطت الصحافة البريطانية الضوء على إطلاق بول تيرني حكم مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد صافرة نهاية الشوط الأول في وقت مبكر، وأثناء هجمة خطيرة لمهاجم "الريدز" ساديو ماني.

وفي ختام أول 45 دقيقة في ملعب أنفيلد، أشار الحكم باحتساب دقيقة كوقت بدل من الضائع ولكنه أنهى الشوط قبل 6 ثوان على انتهاء الدقيقة التي وضعها بنفسه.

Sadio Mane in on goal… but the referee blows for half-time early 🤷 corruption full everywhere pic.twitter.com/6FOmTbFsvq — Temitope Professor (@itstsquare_prof) January 18, 2021

وقد يكون ذلك غير لافت إذا كانت لا توجد فرصة لائحة لأحد الفريقين، لكن الحكم أنهى الشوط والكرة تصل لماني الذي كان سيواجه المرمى في فرصة ذهبية قد تسفر عن هدف قد يحسم المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

“minimum of 1 minute added time” Paul Tierney blows the half time whistle AS the pass of the game floats in behind to put Mané 1v1. Thiago can’t believe it🤯 pic.twitter.com/mYWQQIjlvl — alarcón (@Juanin10i) January 17, 2021

وذكرت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن وضع ماني وسيطرته على التمريرة الدقيقة كان سيجعله في مواجهة حارس الفريق المنافس ديفيد دي خيا، لكن الحكم أحبط الهجمة الخطيرة كما أحبط جماهير "الريدز".

Sadio Mané was onside when he was in on goal but Paul Tierney decided to blow for HT early. pic.twitter.com/sRZLX1KVsU — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) January 17, 2021

وكانت الست ثوان المتبقية كفيلة بأن ينهي ماني الهجمة وتنتهي الأزمة، إلا أن الحكم آثر أن يترك مادة جدلية تثير الهجوم عليه.

Sadio Mane in on goal… but the referee blows for half-time early 🤷 pic.twitter.com/z3K6v14igL — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) January 17, 2021

ويتعامل قانون الكرة مع وقت المباراة بمسميين، الأول الوقت الأصلي للمباراة والذي لا يجوز للحكم أن ينهيه قبل موعد نهايته المحدد مطلقا لأي سبب دون كتابة تقرير خاص، وهو ما يعرض المباراة للإعادة أو اتخاذ قرار عقابي ضد أحد الفريقين حسب لائحة المسابقة.

ولكن القانون يتعامل مع الوقت بديل الضائع على أنه يخضع بشكل مطلق لتقدير الحكم، فهو "الميقاتي الوحيد للمباراة" كما تنص المادة الخامسة من قانون كرة القدم.

ويشمل ذلك إذا احتسب الحكم وقتا ضائعا ثم لعب أقل منه، حيث يندرج تحت تقدير الحكم أيضا لأنه ليس ضمن الوقت الأصلي للمباراة، لذلك فقد يتعرض الحكم للوم من مسؤولي التحكيم لكن ليس لقراره أي تأثير على نتيجة المباراة.