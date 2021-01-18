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أوزيل يصل تركيا.. فناربهجة يطلب من ريال مدريد استعارة هازارد

أوزيل يحتضن علم فناربهجة بعد وصوله تركيا (مواقع التواصل)
أوزيل يحتضن علم فناربهجة بعد وصوله تركيا (مواقع التواصل)
18/1/2021-|آخر تحديث: 18/1/202104:41 PM (مكة المكرمة)

أشعل النجم الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورا عدة من لحظة وصوله إلى إسطنبول، بعد انتقاله إلى فناربهجة التركي قادما من أرسنال الإنجليزي.

ونشر اللاعب على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل صورا له وهو يحمل شعار فناربهجة، كما نشر الفريق صور أوزيل لحظة وصول طائرته إلى إسطنبول وهو يتوشح بشعار النادي على رقبته.

كما غرد أوزيل بصورتين افتراضيتين مزدوجتين الأولى بقميص فنار بخشه، والثانية وهو طفل يرتدي قميص الفريق الذي صرح بأنه يشجعه منذ الصغر وعلق قائلا "الماضي والمستقبل".

https://www.instagram.com/p/CKKEJZXL3CE/

وقال فناربهجة في تغريدته معلقا على الصور "نادينا أحضر مسعود أوزيل إلى إسطنبول لمواصلة عملية انتقاله إلى الفريق" وفضل اللاعب نشر صوره دون التعليق عليها مكتفيا بوضع رمز لقلبين باللون الأزرق والأصفر وهي ألوان الفريق التركي الشهيرة.

ويبدو أن انضمام أوزيل فتح شهية النادي التركي لتعاقدات كبيرة أخرى، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن فناربهجة قدم عرضًا لريال مدريد لاستعارة نجمه البلجيكي إيدن هازارد حتى نهاية الموسم، مستغلا كثرة إصابات اللاعب وابتعاده عن التألق الذي كان عليه مع فريقه السابق تشلسي حتى عام 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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