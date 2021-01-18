أوزيل يصل تركيا.. فناربهجة يطلب من ريال مدريد استعارة هازارد

أشعل النجم الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورا عدة من لحظة وصوله إلى إسطنبول، بعد انتقاله إلى فناربهجة التركي قادما من أرسنال الإنجليزي.

ونشر اللاعب على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل صورا له وهو يحمل شعار فناربهجة، كما نشر الفريق صور أوزيل لحظة وصول طائرته إلى إسطنبول وهو يتوشح بشعار النادي على رقبته.

كما غرد أوزيل بصورتين افتراضيتين مزدوجتين الأولى بقميص فنار بخشه، والثانية وهو طفل يرتدي قميص الفريق الذي صرح بأنه يشجعه منذ الصغر وعلق قائلا "الماضي والمستقبل".

Geçmiş ve Gelecek 💛💙 || Past & Future 💛💙 pic.twitter.com/c4BgWmLjrd — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 18, 2021

https://www.instagram.com/p/CKKEJZXL3CE/

وقال فناربهجة في تغريدته معلقا على الصور "نادينا أحضر مسعود أوزيل إلى إسطنبول لمواصلة عملية انتقاله إلى الفريق" وفضل اللاعب نشر صوره دون التعليق عليها مكتفيا بوضع رمز لقلبين باللون الأزرق والأصفر وهي ألوان الفريق التركي الشهيرة.

🇹🇷 لحظات وصول مسعود أوزيل إلى مطار صبيحة تمهيداً لانضمامه إلى فنربخشة.#beINFORMED#Ozil pic.twitter.com/xvtIdhnzTc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2021

ويبدو أن انضمام أوزيل فتح شهية النادي التركي لتعاقدات كبيرة أخرى، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أن فناربهجة قدم عرضًا لريال مدريد لاستعارة نجمه البلجيكي إيدن هازارد حتى نهاية الموسم، مستغلا كثرة إصابات اللاعب وابتعاده عن التألق الذي كان عليه مع فريقه السابق تشلسي حتى عام 2019.