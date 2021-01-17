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مرحبا بك في وطنك.. المتحدث باسم أردوغان يحتفي بانضمام أوزيل إلى فنار بهجة التركي

لقاء سابق بين أردوغان ومسعود أوزيل (الأناضول)
لقاء سابق بين أردوغان ومسعود أوزيل (الأناضول)
17/1/2021

تعززت الإشارات الدالة على قرب انتقال الألماني مسعود أوزيل إلى نادي فنار بهجة التركي لكرة القدم قادما من أرسنال الإنجليزي.

وكتب ابراهيم قالن، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تويتر اليوم الأحد، موجها حديثه إلى اللاعب التركي الأصل "مرحبا بك في بيتك في وطنك"، وذلك في تعليق من قالن على تغريدتين لفنار بهجة وأوزيل صدرتا مساء أمس السبت.

وكان فنار بهجة قد كتب مقطعا من أغنية مغني البوب طاركان، تغنّى به مشجعو كرة القدم الأتراك في الملاعب، يقول "احضر لنكون سعداء معا" في إشارة إلى معنى كلمة مسعود في التركية.

وردّ أوزيل على تغريدة النادي بقلبين وساعة رملية، وفُسِّرَت التغريدة ورد مسعود عليها بقرب انتقال اللاعب الفائز مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 في البرازيل إلى فنار بهجة.

وأفادت تقارير إعلامية تركية بأن أوزيل يعتزم التوجه إلى إسطنبول اليوم الأحد.

وكانت بوابة "ذا أتلتيك" (The Athletic) ذكرت أمس أن أوزيل (32 عاما) اتفق مبدئيا على فسخ مبكر لعقده مع أرسنال منهيا رحلة بدأت عام 2013.

المصدر : وكالات

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