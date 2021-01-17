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سوء حظ غريب.. لاعب يرتطم بالقائم بعد عودته من إصابة خطيرة في رأسه

أحمد ربيع لاعب نادي الجزيرة الإماراتي غاب نحو عامين بسبب إصابة خطيرة في الرأس (مواقع التواصل الاجتماعي)
أحمد ربيع لاعب نادي الجزيرة الإماراتي غاب نحو عامين بسبب إصابة خطيرة في الرأس (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/1/2021

تعرض مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي أحمد ربيع إلى إصابة جديدة عقب ارتطامه بقائم مرمى الفريق المنافس خورفكان في الدوري المحلي لكرة القدم، في أول مشاركة له مع فريقه عقب غيابه لقرابة عامين بسبب إصابة خطيرة في الرأس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سوء حظ غريب يطارد اللاعب الإماراتي الشاب إثر تعرضه لإصابتين قويتين خلال أقل من 3 أعوام، حيث عاد لتوه من إصابة غاب على إثرها منذ مارس/آذار 2019 بعد اصطدام رأسه بعمود إنارة خلال مباراة ودية للجزيرة أمام فريق الإمارات.

ودخل ربيع إلى أرض الملعب في مباراة فريقه أمس السبت كبديل في الدقيقة الـ85 ليتلقى كرة عرضية داخل منطقة جزاء خورفكان، لكنها مرت من أمامه فاختل توازنه لتصطدم قدمه اليسرى بالقائم الأيمن في الدقيقة الـ93 من الوقت بدل الضائع.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لإصابة ربيع القديمة، مبدين تعاطفهم مع اللاعب الشاب غير المحظوظ، وربطوا ذلك بإصابته الجديدة، وتمنوا له الشفاء العاجل وأن تكون الإصابة طفيفة ويعود بسرعة إلى الملاعب.

بدوره، أكد نادي الجزيرة في بيان على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر أن الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على ربيع كشف عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم.

المصدر : وكالة سند

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