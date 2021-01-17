سوء حظ غريب.. لاعب يرتطم بالقائم بعد عودته من إصابة خطيرة في رأسه

تعرض مهاجم نادي الجزيرة الإماراتي أحمد ربيع إلى إصابة جديدة عقب ارتطامه بقائم مرمى الفريق المنافس خورفكان في الدوري المحلي لكرة القدم، في أول مشاركة له مع فريقه عقب غيابه لقرابة عامين بسبب إصابة خطيرة في الرأس.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سوء حظ غريب يطارد اللاعب الإماراتي الشاب إثر تعرضه لإصابتين قويتين خلال أقل من 3 أعوام، حيث عاد لتوه من إصابة غاب على إثرها منذ مارس/آذار 2019 بعد اصطدام رأسه بعمود إنارة خلال مباراة ودية للجزيرة أمام فريق الإمارات.

غاب عامين تقريباً بعد إصابته بسبب اصطدامه بعمود الإنارة..

وبعد عودته.. أحمد ربيع يصطدم بالقائم ويسقط مصاباً#خورفكان_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/0g20zh7pG8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 16, 2021

ودخل ربيع إلى أرض الملعب في مباراة فريقه أمس السبت كبديل في الدقيقة الـ85 ليتلقى كرة عرضية داخل منطقة جزاء خورفكان، لكنها مرت من أمامه فاختل توازنه لتصطدم قدمه اليسرى بالقائم الأيمن في الدقيقة الـ93 من الوقت بدل الضائع.

مأساة وسوء حظ غريب في هذا الفيديو

حدثت مع محمد ربيع لاعب الجزيرة الاماراتي

🔴🔴

في عام 2019 اصطدم بعمود الإنارة أثناء مباراة ودية وغاب بسببها عامين عن الملاعب عامين

🔴🔴

واليوم ..نعم اليوم

أول ظهور له بعد الغياب واصطدم بالقائم

🤦🏻🤦🏻

الله يشفيه ويحفظه pic.twitter.com/gwAGlLpxUU — Safwat Abd Elhalim (@safawetoo) January 16, 2021

وتداول نشطاء مقطع فيديو لإصابة ربيع القديمة، مبدين تعاطفهم مع اللاعب الشاب غير المحظوظ، وربطوا ذلك بإصابته الجديدة، وتمنوا له الشفاء العاجل وأن تكون الإصابة طفيفة ويعود بسرعة إلى الملاعب.

#مساء_الخير

2019م: لاعب الجزيره أحمد ربيع

يصطدم بعمود الإناره وبسبب ذلك غاب

عن الملاعب لمدة ( عامين ) للإصابه

2021م: واليوم بعد دخوله بأول لقاء

اللاعب أحمد ربيع يصطدم مجددًا بقائم

المرمى ويخرج من اللقاء بسبب الإصابه

الله يقومه بالسلامه مايستاهل لكن مكتوب

😰 كلا الإصابتين بالمقطع pic.twitter.com/gWRoceJigN — صلاح المدوّح🇸🇦 (@salah_Almodawah) January 16, 2021

عام 2019 اصيب اللاعب أحمد ربيع بإصطدامه بعمود الإنارة، وعاد اليوم وأصيب بعارضة المرمى .. الله يشفيه وإن شاء الله بسيطة pic.twitter.com/CqrZr4Njsd — آينشتاين النصر (@N9rawi__10) January 16, 2021

بدوره، أكد نادي الجزيرة في بيان على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر أن الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على ربيع كشف عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم.