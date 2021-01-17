أين اللاعبون؟ مباراة تثير الجدل في تركيا بسبب الثلوج

أثار استمرار إحدى المباريات في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم تحت الثلوج الكثيفة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب عدم إيقافها من حكم اللقاء، رغم تزايد تساقط الثلج أثناء المباراة، وتراجع الرؤية مع مرور الوقت.

واستمرت مباراة فريقي إسطنبول باشاك شهير وضيفه سيفاس سبور أمس، السبت، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، رغم التساقط الكثيف للثلوج على مدينة إسطنبول حتى اكتست أرضية الملعب باللون الأبيض.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا من اللقاء التقطت من شاشات التلفاز، تُظهر عدم القدرة على تمييز لاعبي سيفاس سبور؛ بسبب قمصانهم البيضاء التي اختلط لونها بلون الثلج، الذي ملأ أرضية الملعب.

واستغرب مغردون من قرار ارتداء الفريق الضيف للون الأبيض، رغم علمهم المسبق بأن الثلوج ستستمر خلال المباراة، فيما سخر آخرون من استمرار اللعب في مثل هذه الأجواء، واختيار اللون الأبيض للعب به تحت الثلوج.

Two teams in Turkey played through the snow today. One team wore white…😂 @brfootball pic.twitter.com/zvJf9ldVPG — Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2021

وقال أحد المغردين "أنا أشاهد المباراة.. تعبت عيناي بسبب لون قميص سيفاس سبور. كان من المتوقع بالفعل تساقط الثلوج، أتمنى لو أنهم اختاروا القميص وفقا لهذه الحالة"، بينما تساءل بعضهم بشكل ساخر عن لاعبي سيفاس الموجودين في الملعب أو إن كان المتابعون يستطيعون إخراجهم من الصورة.

مباراة إسطنبول باشاك شهير ضد ضيفه سيفاس سبور بالدوري التركي تثير الجدل.

المباراة أقيمت على ملعب مغطى بالثلوج تماماً، والأكثر إثارة للاستغراب هو لعب الفريق الضيف سيفاس سبور بطقم أبيض، حيث بالكاد كانوا يظهرون على أرضية الملعب. pic.twitter.com/YhQwYBrolh — سالمᶤʸᶤ 🇸🇦🇶🇦 (@iY_osman) January 16, 2021

أثناء تساقط الثلج في اسطنبول بالأمس❄️خلال مباراة باشاك شهير – سيفاس سبور، وكان سيفاس سبور يرتدي اللون الأبيض وكانت فكرة ممتازه😆😁 شوف الصوره و طلع لاعبو Sivasspor 😂😂 pic.twitter.com/1AhXrYYngd — Jamal I جمال✈️ (@Gamalovic_tr) January 17, 2021

Dün oynanan Başakşehir – Sivas maçında, karla kaplı zeminde beyaz formayla oynayan Sivasspor hakkında çok şey söylendi. Aslına bakarsanız çok iyi fikir. Rakip seni göremiyor işte. Sağdan soldan istediğin gibi git, tarihi farkla maçı bitir. Ama becerememişler işte… 🙂 pic.twitter.com/ypXo1guAim — Karatavuk Çiftliği (sbo) (@mrbean55) January 17, 2021