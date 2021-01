أين اللاعبون؟ مباراة تثير الجدل في تركيا بسبب الثلوج

أثار استمرار إحدى المباريات في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم تحت الثلوج الكثيفة، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب عدم إيقافها من حكم اللقاء، رغم تزايد تساقط الثلج أثناء المباراة، وتراجع الرؤية مع مرور الوقت.

واستمرت مباراة فريقي إسطنبول باشاك شهير وضيفه سيفاس سبور أمس، السبت، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، رغم التساقط الكثيف للثلوج على مدينة إسطنبول حتى اكتست أرضية الملعب باللون الأبيض.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا من اللقاء التقطت من شاشات التلفاز، تُظهر عدم القدرة على تمييز لاعبي سيفاس سبور؛ بسبب قمصانهم البيضاء التي اختلط لونها بلون الثلج، الذي ملأ أرضية الملعب.

واستغرب مغردون من قرار ارتداء الفريق الضيف للون الأبيض، رغم علمهم المسبق بأن الثلوج ستستمر خلال المباراة، فيما سخر آخرون من استمرار اللعب في مثل هذه الأجواء، واختيار اللون الأبيض للعب به تحت الثلوج.

Two teams in Turkey played through the snow today.

وقال أحد المغردين "أنا أشاهد المباراة.. تعبت عيناي بسبب لون قميص سيفاس سبور. كان من المتوقع بالفعل تساقط الثلوج، أتمنى لو أنهم اختاروا القميص وفقا لهذه الحالة"، بينما تساءل بعضهم بشكل ساخر عن لاعبي سيفاس الموجودين في الملعب أو إن كان المتابعون يستطيعون إخراجهم من الصورة.

Turkish side Sivasspor become invisible in the snow after making decision to wear an all-white kit pic.twitter.com/NpvCv0OXI2

