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تعادل يرضي الملاحقين.. لا فائز في قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

التعادل بين ليفربول ومانشستر يونايتد يسعد الفرق المنافسة على الصدارة (غيتي)
التعادل بين ليفربول ومانشستر يونايتد يسعد الفرق المنافسة على الصدارة (غيتي)
17/1/2021-|آخر تحديث: 17/1/202109:54 PM (مكة المكرمة)

خيم التعادل السلبي على مباراة القمة التي جمعت بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد" في المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان حامل اللقب ليفربول الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، لكنه أخفق في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

كما أخفق مانشستر يونايتد في استغلال عدد من الفرص التهديفية الحقيقية التي أتيحت أمامه، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي ويخرج كل فريق بنقطة واحدة.

وحافظ مانشستر يونايتد على انفراده بالصدارة رافعا رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما رفع ليفربول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تغلب على شيفيلد يونايتد 3-1 في وقت سابق اليوم.

المصدر : وكالات

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