كومان: ميسي صاحب قرار المشاركة في نهائي السوبر الإسباني وتأجيل الانتخابات يعرقل التعاقدات

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة -اليوم السبت- أنه سيسمح للقائد ليونيل ميسي باتخاذ القرار بشأن حالته البدنية، قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام أتلتيك بلباو غدا الأحد، كما أوضح موقف النادي من الصفقات الشتوية.

وغاب ميسي عن الانتصار يوم الأربعاء الماضي على ريال سوسييداد بركلات الترجيح، عقب تعرضه لإصابة في الفوز على غرناطة الأسبوع الماضي.

ركلات الحظ؟… لا وجود لهذه العبارة في قاموس كرة القدم. pic.twitter.com/VGfLGo9gez — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 16, 2021

وقال كومان في مؤتمر صحفي عن ميسي "تدرّب بمفرده أمس، وسينضم للفريق اليوم. سنرى ما إذا كان سيكون متاحا أم لا".

وأضاف "اللاعب نفسه دائما له الكلمة الأخيرة بشأن حالته البدنية. سننتظر ونرى مدى استجابته صباح الغد، لكن نتمنى أن يكون جاهزا. من الواضح أنه سيكون من الأفضل بكثير أن يكون معنا، لأنه يمنحنا فرصة أفضل للفوز".

وتابع المدرب الهولندي "نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، وفي حال غيابه فإننا نفتقده. في حال مشاركته يصبح الفريق أكثر قوة بفضل إبداعه وحسمه أمام المرمى، وهو أمر يمكن أن نفتقر له أحيانا".

وتأتي مباراة برشلونة وبلباو بعد أقل من أسبوعين على هزيمة الفريق القادم من إقليم الباسك أمام البلوغرانا 3-2 في الدوري بفضل ثنائية لميسي، ومع ذلك قال كومان إن ذلك لا يعني شيئا بالنسبة للمباراة النهائية.

😍 المتـ(عـ)ـة لا تكتمل إلا بوجودك 🧉 pic.twitter.com/H930iNJKkT — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 16, 2021

وقال المدرب الهولندي "كل مباراة مختلفة، والمنافس سيرجع للمباراة السابقة ويكتشف بعض الأشياء. كما أننا يمكن أن نطور بعض الأمور أيضا. سنرى ما سيحدث غدا، لكن يجب أن نستعد ونقدم أداء أفضل من المباراة الأخيرة".

تنويه: الفيديو يحتوي على مشاهد قد ترفع الضغط. لا ينصح بمشاهدته لأصحاب القلوب الضعيفة. pic.twitter.com/lgYbyCc6rN — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 15, 2021

وسيخوض النادي الكتالوني المباراة النهائية من دون الغائبين لفترة طويلة جيرار بيكيه وأنسو فاتي وسيرجي روبرتو وفيليب كوتينيو.

🔥 سنواجه أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني 🏆 ⏲️ الأحد في الأوقات التالية: ⏰20:00🇲🇷

⏰21:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰22:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴

⏰23:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰00:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/zi5JK0Mo00 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 14, 2021

كما استبعد كومان أن يجري النادي تغييرات على قائمته في انتقالات يناير/كانون الثاني، بسبب تأجيل انتخابات رئاسة النادي.

وتأجلت الانتخابات من 24 يناير/كانون الثاني إلى 7 مارس/آذار بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في منطقة كتالونيا، مما يعني عدم وجود إدارة دائمة لاتخاذ قرارات بشأن الانتقالات في الشهر الحالي.

وقال كومان "سمعت العديد من الأشياء، وهذا يزعجني بكل وضوح، وأشعر بالحزن والقلق".

وأضاف "يجب أن أشير إلى أنني على ما يرام وسعيد. أعرف القيود المالية الموجودة في النادي. إذا لم يكن من الممكن إبرام أي تعاقد، فهكذا سيكون الأمر. سنمضي قدما بما نملكه".

وتكهنت وسائل إعلام بانتقال إيريك غارسيا مدافع مانشستر سيتي إلى برشلونة، بينما كشف كومان أن الحارس البديل نيتو يرغب في الرحيل.

وقال المدرب الهولندي "اللاعبون الشبان سيرحلون للحصول على وقت للعب في مكان آخر من أجل تطورهم، لكن وضع نيتو مختلف، حيث طلب وكيل أعماله من النادي أن يرحل، لكننا قلنا لا. إنه حارس مهم لنا ونرغب في تغطية كل المراكز المهمة".

والمرشحون الثلاثة في انتخابات رئاسة برشلونة هم الرئيس السابق خوان لابورتا، ورائد الأعمال فيكتور فونت، ومدير النادي السابق توني فريتشا.

وتقام الانتخابات بعد استقالة رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.