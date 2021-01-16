صلاح: كورونا أثّر في نتائج ليفربول وغياب الجماهير ساوى بين جميع فرق البريميرليغ

قال النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إن الإصابات أثرت في دفاع الفريق عن لقبه للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنه أشار إلى أهمية عدم فقدان التركيز إذا ما أراد الفريق الفوز باللقب مرة أخرى.

ويمر ليفربول بأزمة إصابات أبعدت 3 من مدافعيه، مما أجبر المدرب يورغن كلوب على الدفع بلاعبي الوسط في الدفاع، وهذا الوضع ربما لن يتغير في ظل غياب فيرغيل فان دايك وجو جوميز عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابات في الركبة.

وقال صلاح، في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) التلفزيونية، "بالطبع الإصابات أثّرت، فقدت 2 من المدافعين، جويل (ماتيب) أصيب أيضا قبل عودته، لذلك فلديك 3 مدافعين مصابين".

وأضاف "لكن في النهاية يجب عليك التعامل مع هذا الموقف، إذا ما أردت الفوز بلقب الدوري عليك محاولة الفوز بالمباريات كافة".

وتابع صلاح "إذا ركزت فقط على الإصابات والغيابات لن تفوز بالدوري، أما إذا انصبّ تركيزك على المتاح أمامك ومحاولة التعامل مع الموقف الحالي بطرق مختلفة، فربما تفوز باللقب".

وفي هذه المرحلة نفسها الموسم الماضي، كان يتصدر ليفربول ترتيب الدوري بفارق 10 نقاط، لكنه يحتل المركز الثاني حاليا متأخرا بفارق 3 نقاط عن منافسه مانشستر يونايتد الذي سيلعب في أنفيلد غدا الأحد.

وأكد صلاح أن غياب الجماهير، حيث تقام المباريات خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة "كوفيد-19″، أثر في النتائج.

وقال إن "بعض الأندية تفوز أيضا نظرا لأن اللعب سواء على الأرض أو خارجها من دون جماهير يؤثر فيك".

وأضاف أن "فرصة الأندية كافة متكافئة للفوز بالمباريات. مع الوضع الحالي لجائحة (كوفيد-19) يسأل الناس عما إذا كان الدوري سيتوقف أو سيستمر، الأمور كانت صعبة حقا والآن عدنا إلى الإغلاق التام (في إنجلترا)".

وتابع صلاح "لذلك لا أحد يعرف ماذا يفعل في ظل حالة الشك التي تؤثر في الجميع. بعض الفرق تكون محظوظة أكثر من غيرها. أعتقد أن جميع الفرق قريبة المستوى من بعضها بعضا هذا العام".