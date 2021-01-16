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دورتموند يكتفي بتعادل مخيّب مع ماينتس المتعثر ولايبزيغ يهدر فرصة صدارة البوندسليغا

هالاند (يمين) يهدر إحدى الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفة دورتموند في المباراة (رويترز)
هالاند (يمين) يهدر إحدى الفرص التي كانت كفيلة بترجيح كفة دورتموند في المباراة (رويترز)
16/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202108:29 PM (مكة المكرمة)

عدّل بوروسيا دورتموند تأخره ليكتفي بتعادل مخيب 1-1 مع ضيفه ماينتس المتعثر اليوم السبت، ويحافظ على المركز الرابع في الدوري الألماني لكرة القدم متأخرا بـ 4 نقاط عن المتصدر.

وفعل دورتموند، الذي أهدر ركلة جزاء قرب النهاية، كل شيء في الشوط الأول لكنه فشل في التسجيل وسدد جود بلينغهام في إطار المرمى.

وبعد الاستراحة هز ماينتس الشباك من فرصته الأولى عندما استلم لفين أوزتنالي الكرة من منتصف الملعب، وانطلق نحو مرمى دورتموند مراوغا أحد اللاعبين وسدد الكرة بقوة من 25 مترا.

ورد القائم فرصة من ماينتس قبل أن يدرك توماس مونييه التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 73، محرزا هدفه الأول مع دورتموند.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة، أطاح ماركو رويس بركلة جزاء خارج الملعب، ثم رد القائم محاولة أخرى من ماينتس بالدقيقة 78 في نهاية مثيرة للمباراة.

ويملك دورتموند 29 نقطة بالمركز الرابع، في حين يتصدر المسابقة بايرن ميونخ، الذي يستضيف فرايبورغ غدا، وله 33 نقطة.

لايبزيغ يهدر فرصة التصدر

وفي مباراة أخرى، أهدر لايبزيغ فرصة التقدم لصدارة الدوري بعد تعادله 2-2 مع مضيفه فولفسبورغ اليوم، ليصبح على بعد نقطة واحدة من بايرن المتصدر.

المصدر : رويترز

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