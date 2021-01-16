أول انتصار بعد هزيمتين وتعادل.. تشلسي يهزم فولهام ويقفز للمركز السابع بالبريميرليغ

عاد فريق تشلسي لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه فولهام 1-صفر اليوم السبت في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ويستهام على بيرنلي 1-صفر، وويست بروميتش على وولفرهامبتون 3-2، وبرايتون على ليدز 1-صفر.

ويدين تشلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون مونت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة طرد أنتوني روبنسون لاعب فولهام في الدقيقة 44.

ورفع تشلسي رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، محققا أول انتصار له بعد هزيمتين وتعادل في الدوري، وهو الانتصار الثامن لتشلسي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في مثلها.

في المقابل توقف رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز 18، وهي الخسارة الأولى لفولهام بعد 5 تعادلات، وهي الخسارة التاسعة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في 6 مباريات.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ويستهام على ضيفه بيرنلي بهدف دون رد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة التاسعة.

ورفع ويستهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز 17.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق ويست بروميتش فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 3-2.

وسجل أهداف وست بروميتش ماثيو بيريرا (هدفين) في الدقيقة الثامنة و56 من ركلتي جزاء، وسيمي أجاي في الدقيقة 52، في حين سجل هدفي وولفرهامبتون فابيو سيلفا وويلي بولي في الدقيقتين 38 و43.

ورفع ويست بروميتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز 19 قبل الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز 14.

وفي المباراة الرابعة، سجل نيال موباي هدفا في الدقيقة 17 ليقود فريقه برايتون للفوز على ليدز يونايتد 1-صفر.

ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز 16، وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز 12.