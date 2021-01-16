تقرير: أوزيل ينهي عقده مع أرسنال وينضم لفنربخشة التركي

قال موقع "ذا أثليتيك" الرياضي (The Athletic) اليوم السبت، إن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي مع لاعبه الألماني مسعود أوزيل لإنهاء التعاقد بينهما قبل 6 أشهر من موعده حتى يتسنى للاعب الانضمام لنادي فنربخشة التركي.

ولم يشارك أوزيل (32 عاما) المنحدر من أصول تركية في أي مباراة مع النادي اللندني منذ مارس/آذار الماضي، وهو خارج تشكيلة الفريق على مستوى الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي منذ بداية هذا الموسم.

وقالت وسائل إعلام تركية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن فنربخشة سيرتبط مع أوزيل بعقد لمدة 3 أعوام ونصف العام.

وأوزيل من أصحاب الرواتب العالية على مستوى أرسنال.

وبوسع أوزيل التفاوض مع أندية أخرى حول الانتقال، لأن عقده الحالي مع أرسنال ينتهي بعد أقل من 6 أشهر لكن "ذا أثليتيك" قال إن النادي التركي سيتعاقد معه كلاعب حر.

وقال أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق خلال لقاء تفاعلي مع الجمهور عبر تويتر في الأسبوع الماضي، "فنربخشة (في تركيا) مثل ريال مدريد في إسبانيا. فهو النادي الأكبر في البلاد".

وكان أوزيل انضم إلى أرسنال في 2013 مقابل نحو 42 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي وقتها، قادما من ريال مدريد ولعب دورا بارزا في إنهاء صيام النادي عن الألقاب عندما ساعده في الفوز بكأس إنجلترا في موسمه الأول معه.

وبعد رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينغر وتولي أوناي إيمري المهمة بدلا منه، وجد أوزيل نفسه مهمشا واستمر التجاهل تحت قيادة المدرب الحالي ميكيل أرتيتا الذي قال إن استبعاد اللاعب المخضرم من التشكيلة جاء لأسباب فنية.

ولم يستبعد أرتيتا في وقت سابق من الشهر الجاري إمكانية رحيل أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إذا ما تلقى النادي العرض المناسب للطرفين.