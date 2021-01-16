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أصبح حديث العالم.. شاهد "عملاق" منتخب الكونغو الديمقراطية بمونديال كرة اليد

مفومبي أرهق الدفاع الأرجنتيني وسجل 4 أهداف (موقع مونديال كرة اليد)
مفومبي أرهق الدفاع الأرجنتيني وسجل 4 أهداف (موقع مونديال كرة اليد)
16/1/2021-|آخر تحديث: 16/1/202106:42 PM (مكة المكرمة)

أصبح لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية غوتييه مفومبي تييري حديث العالم أثناء مشاركته في مونديال كرة اليد المقام حاليا في مصر، وذلك بسبب شكله الضخم ووزنه الذي يبلغ 110 كلغ.

وشارك مفومبي مع منتخب بلاده الذي يشارك لأول مرة في تاريخ البطولة، واستطاع إحراز 4 أهداف، في مباراة الأمس أمام منتخب الأرجنتين، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 28- 22.

وسلطت عدة صحف عالمية الضوء على مفومبي، حيث ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه يبلغ من العمر 26 عاما، وهو ضمن فريق درو إيه سي أحد أندية الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورا للاعب من مباراة أمس السبت، حيث أثنوا على إرادته القوية وتمثيل منتخب بلاده، وتألقه في المباراة رغم وزنه الزائد.

من جانبه، تقبل مفومبي تلك الأحاديث عبر مواقع التواصل والصحف العالمية بصدر رحب، حيث أعاد نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، واكتفى بوضع رمز الابتسامة تعليقا عليها.

ونشر اللاعب مقطع فيديو لواحد من أهدافه الأربعة في المباراة، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليه قائلا "تسجيل المباراة.. نادوني بالعملاق".

😂😂😂😂😂

Posted by Gauthier Mvumbi on Friday, January 15, 2021

كما نشر مقطع فيديو آخر لرسالة خاصة من لاعب كرة السلة الأميركي شاكيل أونيل، يدعمه فيها، وعلق عليها قائلا "الحلم الآن أصبح حقيقة، هذا لا يصدق، عش حلمك وحارب من أجله".

العملاق غوتييه مفومبي لاعب الكونغو الديموقراطية ، سجل 4 أهداف من 4 محاولات أمام الأرجنتين في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 – وزنه يزيد عن ال 110 كج – طول 192 سم – عمره 26 عاما

Posted by ‎احمد شوبير – Ahmed shobier‎ on Saturday, January 16, 2021

 

المصدر : وكالة سند

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