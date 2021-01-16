أصبح حديث العالم.. شاهد "عملاق" منتخب الكونغو الديمقراطية بمونديال كرة اليد

أصبح لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية غوتييه مفومبي تييري حديث العالم أثناء مشاركته في مونديال كرة اليد المقام حاليا في مصر، وذلك بسبب شكله الضخم ووزنه الذي يبلغ 110 كلغ.

وشارك مفومبي مع منتخب بلاده الذي يشارك لأول مرة في تاريخ البطولة، واستطاع إحراز 4 أهداف، في مباراة الأمس أمام منتخب الأرجنتين، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 28- 22.

Partido complicado para Argentina en su debut mundialista en Egipto: Congo está siendo un rival más difícil de lo esperado y pierde 14-13. El pivote Gauthier Mvumbi Thierry es uno de los jugadores destacados de los africanos en ataque. Imparable para la defensa albiceleste. pic.twitter.com/eiiI3SwHHp — Matías Baldo (@matiasbaldo) January 15, 2021

وسلطت عدة صحف عالمية الضوء على مفومبي، حيث ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنه يبلغ من العمر 26 عاما، وهو ضمن فريق درو إيه سي أحد أندية الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل صورا للاعب من مباراة أمس السبت، حيث أثنوا على إرادته القوية وتمثيل منتخب بلاده، وتألقه في المباراة رغم وزنه الزائد.

في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 المقام في مصر

-جوتييه مفومبي لاعب دائرة منتخب الكونغو الديمقراطية 26 عامًا طوله 192 سم ووزنه 110 كم… سجل امام منتخب الارجنتين 4 أهداف من 4 محاولات علي المرمي بنسبة نجاح 100% وصنع هدف أخر لم يستطع اي مدافع السيطرة عليه بمجرد حصوله علي الكرة 😊 pic.twitter.com/3wnzO9jNVy — 🌐 خبؤ البراري (@pastelea) January 16, 2021

من جانبه، تقبل مفومبي تلك الأحاديث عبر مواقع التواصل والصحف العالمية بصدر رحب، حيث أعاد نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، واكتفى بوضع رمز الابتسامة تعليقا عليها.

ونشر اللاعب مقطع فيديو لواحد من أهدافه الأربعة في المباراة، عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليه قائلا "تسجيل المباراة.. نادوني بالعملاق".

كما نشر مقطع فيديو آخر لرسالة خاصة من لاعب كرة السلة الأميركي شاكيل أونيل، يدعمه فيها، وعلق عليها قائلا "الحلم الآن أصبح حقيقة، هذا لا يصدق، عش حلمك وحارب من أجله".

العملاق غوتييه مفومبي لاعب الكونغو الديموقراطية ، سجل 4 أهداف من 4 محاولات أمام الأرجنتين في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 – وزنه يزيد عن ال 110 كج – طول 192 سم – عمره 26 عاما Posted by ‎احمد شوبير – Ahmed shobier‎ on Saturday, January 16, 2021

#جوتييه_مفومبي_تييري لاعب منتخب #الكونغو_الديمقراطية أصبح حديث الصحافة العالمية بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال مباراة #الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بتسجيله 4 أهداف وتقديم مجهود بدني قوي رغم بدانته الواضحة 🇨🇩🤾‍♂️🔥#كأس_العالم_لكرة_اليد_مصر_2021 #Egypt2021 https://t.co/gSgwAna1tJ — محمد الجزار (@mohamedelgazar4) January 16, 2021

غوتييه مفومبي..لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد يزن 110كلغ..وقدم مستويات جيدة..لادايت لاريجيم 😂😉🤪 pic.twitter.com/tslzXG1MB4 — abd ennacer el bar (@nasronasro1988) January 16, 2021