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يؤكد اتهامات كلوب لمانشستر يونايتد.. راشفورد: مورينيو ساعدني للحصول على ركلات الجزاء

مورينيو يشجع راشفورد (يسار) عندما كان مدربا لمانشستر يونايتد (رويترز)
مورينيو يشجع راشفورد (يسار) عندما كان مدربا لمانشستر يونايتد (رويترز)
15/1/2021

كشف ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب أن المدرب السابق جوزيه مورينيو ساعده ليصبح أكثر ذكاء في منطقة الجزاء، ومن ثم الحصول على ركلات جزائية.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب أحاديث عن عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها مانشستر، في حين قال يورغن كلوب مدرب ليفربول (بطل البريميرليغ) إن عدد ركلات الجزاء التي حصل عليها مانشستر خلال عامين يفوق عدد الركلات التي حصل عليها فريقه خلال 5.5 أعوام.

وأوضح راشفورد أنه حرم من عدة ركلات جزاء خلال العمل تحت قيادة المدرب البرتغالي مورينيو الذي طلب منه التحلي بذكاء أكبر في منطقة جزاء الخصوم.

وقال أيضا للصحفيين الليلة الماضية "جوزيه قال لي: إن لم تتصرف بذكاء فلن تحصل على شيء".

يُذكر أن المدرب البرتغالي غادر مانشستر يونايتد العام 2018.

ومنذ مباراة الفريق الأولى تحت قيادة جونار سولشار في ديسمبر/كانون الأول 2018 حصل الفريق على 27 ركلة جزاء على مستوى مباريات الدوري، متفوقا على جميع الفرق في العدد، حسب سكاي سبورتس.

وبعد 17 جولة ينفرد مانشستر بصدارة الدوري متفوقا بـ 3 نقاط على ليفربول قبل المواجهة بينهما بعد غد الأحد.

المصدر : رويترز

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