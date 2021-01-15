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سيعود إلى ريال مدريد.. مورينيو يمهد لرحيل بيل عن توتنهام

مورينيو (يمين) يصافح بيل الذي شارك أساسيا في مباراة واحدة فقط بالدوري الممتاز (غيتي)
مورينيو (يمين) يصافح بيل الذي شارك أساسيا في مباراة واحدة فقط بالدوري الممتاز (غيتي)
15/1/2021-|آخر تحديث: 15/1/202111:00 PM (مكة المكرمة)

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه لم يناقش "لثانية واحدة" احتمال تمديد غاريث بيل إعارته بعد نهاية الموسم الحالي، فيما أكدت تقارير إسبانية عودته إلى ريال مدريد مجددا الصيف المقبل.

واستقبلت الجماهير بحماس بالغ عودة اللاعب الويلزي إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد، لكنه لم يترك أي بصمة، وقضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء.

وردا على سؤال عن مستقبل بيل قبل موقعة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام شيفيلد يونايتد بعد غد الأحد، لم يكشف مورينيو أي تفاصيل بشأن موقف اللاعب.

وقال مورينيو للصحفيين "لم أناقش هذا الأمر لثانية واحدة، غاريث لاعب معار حتى نهاية الموسم، لم نناقش الأمر لثانية واحدة".

وشارك بيل أساسيا في مباراة واحدة فقط بالدوري الممتاز هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء، ولم يلعب في التعادل 1-1 مع فولهام هذا الأسبوع، لكنه شارك أساسيا في 6 من مواجهات الفريق في الدوري الأوروبي.

وأكد مورينيو أنه يسعى "تدريجيا" إلى دفع اللاعب البالغ عمره 31 عاما لتقديم أفضل ما لديه، لكنه لم يكشف ما إذا كان بيل سيشارك أمام شيفيلد يونايتد، وقال "لا أدري، لم أتخذ قرارا بعد، دعونا ننتظر".

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية المقربة من ريال مدريد، أن توتنهام لا يفكر في شراء بيل وأنه سيعود إلى ريال مدريد الصيف المقبل لعدم تقديم المستوى المتوقع منه.

ويحتاج توتنهام صاحب المركز السادس بشدة للحصول على النقاط الثلاث يوم الأحد، لإنعاش آماله في دخول المربع الذهبي بعد أن حقق انتصارا وحيدا فقط في آخر 6 مباريات بالدوري.

ويتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب، لكنه حقق أول انتصار له هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع.

بدوره، حذر مورينيو لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، وقال "لو دخلنا المباراة ونحن نفكر أننا سنواجه أسوأ فريق في الدوري الممتاز فإننا سنواجه مشكلة كبيرة".

المصدر : رويترز

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