معاناة مستمرة لريال مدريد.. أتلتيك بلباو يلتحق ببرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 2-1 على ريال مدريد -حامل اللقب- الخميس في نصف نهائي المسابقة.

واتسمت المباراة بالندية والإثارة على مدى شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ليحسمها بلباو في النهاية ضاربا موعدا يوم الأحد القادم في النهائي مع برشلونة، الذي صعد للدور ذاته بفوزه على ريال سوسييداد بركلات الترجيح الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بلباو بهدفين حملا توقيع نجمه راؤول غارسيا في الدقيقتين 18 و38 من ركلة جزاء، بينما أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدف الريال الوحيد في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة، ثأر بلباو لخسارته 3-1 أمام الريال في لقائهما الأخير بالدوري الإسباني في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما تأتي هذه الخسارة لتضاعف من معاناة الريال الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الأربع الأخيرة بمختلف المسابقات.

ويشارك في بطولة السوبر: ريال مدريد حامل لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وبرشلونة الذي جاء وصيفا لغريمه التقليدي في المسابقة، وكذلك ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان تأهلا للمباراة النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم ذاته.

ولم يخض سوسييداد وبلباو نهائي الكأس حتى الآن، حيث تأجل اللقاء عن موعده الأصلي أكثر من مرة حتى تحدد موعد إقامته في أبريل/نيسان القادم، في ظل رغبة الفريقين في إقامة ديربي إقليم الباسك بحضور جماهيري، وهو ما لا يمكن حدوثه حتى الآن في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة مع تفشي فيروس كورونا.