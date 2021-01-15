مدرب الترجي مرشح للإقالة.. معظم فرق الدوري التونسي غيرت مدربيها بعد 8 جولات فقط

غيرت 8 أندية تونسية من بين 14 ناديا تنشط في الدوري الممتاز لكرة القدم مدربيها، فيما لم تمض على المسابقة 8 جولات.

وفي جرد كشف عنه موقع "تونس فوت" فإن قائمة الإقالات للمدربين قد تكون مرشحة للزيادة في الجولات المقبلة، في ظل الضغوط التي يواجهها مدرب الترجي معين الشعباني الذي يقود الفريق منذ 2018 على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها في المواسم الأخيرة.

وجاءت آخر الإقالات للمدربين في الدوري في فريق النجم الساحلي الذي أنهى تعاقده مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا، ليعوضه بالمدرب لسعد الدريدي.

وكان الدريدي قد استقال من تدريب النادي الأفريقي قبل أسبوعين، ليحل مكانه المدرب كريم بوعائشة.

وجاء أول تغيير في فريق النادي الصفاقسي الذي غادره المدرب فوزي البنزرتي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو فريق الوداد البيضاوي المغربي، ويقود الصفاقسي المدرب واللاعب السابق في النادي أنيس بوجلبان.

وفي اتحاد بن قردان حل المدرب رمزي جرمود مكان المدرب حسان القابسي، وفي النادي البنزرتي حل المدرب العربي الزواوي بدل المختار الطرابلسي.

وفي فريق شبيبة القيروان عوض المدرب محمود الدريدي المدرب مراد العقبي، وفي الملعب التونسي جاء المدرب نصيف بعيو مكان المدرب أنيس البوسعايدي، فيما استبدل مستقبل سليمان المدرب سامي القفصي بالمدرب يامن الزلفاني.

وتوقف نشاط الدوري التونسي الأسبوع الجاري بسبب جائحة كورونا وقرار الحجر الصحي الشامل حتى بعد غد الأحد.

وتستأنف الجولة التاسعة من المسابقة بعد يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري.