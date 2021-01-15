متأثرا بميسي ورونالدو- شاهد.. طفل نيجيري يدخل موسوعة غينيس بمهارة نادرة ويحلم بالمجد العالمي

يأمل صبي عمره 12 عاما من نيجيريا في التألق عالميا في كرة القدم مستقبلا بعد أن سجل رقما قياسيا عالميا جديدا في المهارات الكروية الحرة.

وبعد نجاحه في تسجيل رقم قياسي في عدد مرات ضرب الكرة بالقدمين والساقين وفي الوقت نفسه الحفاظ على كرة أخرى على الرأس خلال دقيقة واحدة أصبح تشينونسو إيتشي محور الاهتمام على مواقع الإنترنت.

12-year-old Eche Chinonso set a new world record for most touches in one minute while balancing a football on his head. Incredible 👏 ⚽ (via echechinonso/Instagram) pic.twitter.com/LyIf3iWirp — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2020

وأكد الصبي أنه هو تقريبا من علم نفسه هذه المهارات رغم تأثره بنجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ولاعب الوسط النيجيري المعتزل جاي جاي أوكوتشا.

وقال اللاعب الشاب "لم يعلمني أحد شيئا، لكن والدي كان له تأثير على حياتي من خلال عرض بعض التسجيلات المصورة، وأنا تعلمت منها".

ونجح الصبي القادم من مدينة واري الجنوبية في نيجيريا في ضرب الكرة 111 مرة خلال 60 ثانية مع وجود الكرة الأخرى على رأسه، ليدخل نسخة 2021 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية في أول ظهور لهذا المجال في الموسوعة.

Nigerian Kid, Eche Chinonso breaks the soccer freestyling Guinness World Record with 111 consecutive touches in one minute while balancing a ball on the head.

____@FCBarcelona @premierleague @LaLigaEN @ChelseaFC Messi

Wike FIRS Nigeria Buhari @thenff pic.twitter.com/PvUDjrT60q — Elevation News Today (@ElevationToday) September 18, 2020

وقال الصبي "حلمي هو أن أصبح لاعب كرة قدم ومتميزا عالميا في المهارات الحرة والسفر حول العالم".

وأضاف أنه يطمح إلى تسجيل ألفي ضربة، مع الحفاظ على كرة ثانية على رأسه مستقبلا.