متأثرا بميسي ورونالدو- شاهد.. طفل نيجيري يدخل موسوعة غينيس بمهارة نادرة ويحلم بالمجد العالمي

يأمل صبي عمره 12 عاما من نيجيريا في التألق عالميا في كرة القدم مستقبلا بعد أن سجل رقما قياسيا عالميا جديدا في المهارات الكروية الحرة.

وبعد نجاحه في تسجيل رقم قياسي في عدد مرات ضرب الكرة بالقدمين والساقين وفي الوقت نفسه الحفاظ على كرة أخرى على الرأس خلال دقيقة واحدة أصبح تشينونسو إيتشي محور الاهتمام على مواقع الإنترنت.

12-year-old Eche Chinonso set a new world record for most touches in one minute while balancing a football on his head. Incredible 👏 ⚽

(via echechinonso/Instagram) pic.twitter.com/LyIf3iWirp

— ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2020