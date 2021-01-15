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بيرلو يتفوق على رونالدو.. ميسي أفضل صانع ألعاب في العقد الماضي

رونالدو يحاول تجاوز ميسي خلال مواجهة يوفنتوس وبرشلونة بأبطال أوروبا (غيتي)
رونالدو يحاول تجاوز ميسي خلال مواجهة يوفنتوس وبرشلونة بأبطال أوروبا (غيتي)
15/1/2021

تصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أفضل صانعي الألعاب بنظام النقاط في العقد الماضي التي أصدرها الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وذكرت صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية أن ميسي (33 عامًا)، فاز بالجائزة السنوية في 2015 و2017 و2019، بينما احتل المركز الثاني في 4 سنوات أخرى، وحقق 21 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، أي أكثر بـ8 تمريرات من الموسم السابق عليه.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم يمنح 20 نقطة للمركز الأول و19 للثاني و18 للمركز الثالث وهكذا.

ويأتي خلف ميسي الذي يملك 174 نقطة أسطورة برشلونة إنييستا برصيد 127 نقطة، يليه في المركز الثالث نجم ريال مدريد لوكا مودريتش، الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 2018 برصيد 113 نقطة.

وفيما يلي بقية اللاعبين الـ12 الأوائل في القائمة:

4- كيفين دي بروين – مانشستر سيتي (103 نقاط).

5- توني كروس – ريال مدريد (90 نقطة).

6- إيدين هازارد – ريال مدريد (77 نقطة).

7- نيمار – باريس سان جيرمان (70 نقطة).

8- مسعود أوزيل – أرسنال (69 نقطة).

9- أندريا بيرلو – مدرب يوفنتوس حاليا (63 نقطة).

10- ياي توريه – لاعب مانشستر سيتي السابق (60 نقطة).

11- تشافي – لاعب برشلونة السابق (55 نقطة).

12- كريستيانو رونالدو – يوفنتوس (54 نقطة).

المصدر : مواقع إلكترونية

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