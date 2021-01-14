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منافق ولم يتكلم حين كان يفوز.. حكم إنجليزي يهاجم كلوب بسبب أزمة ركلات الجزاء

كلوب أكد أن مانشستر يونايتد حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء (رويترز)
كلوب أكد أن مانشستر يونايتد حصل على عدد كبير من ركلات الجزاء (رويترز)
14/1/2021

هاجم الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ بشدة مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب بسبب انتقاد الأخير احتساب ركلات جزاء كثيرة لمانشستر يونايتد منافسه المباشر على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال هذا الموسم.

وقال كلوب في تصريحات سابقة إن مانشستر يونايتد حصل خلال عامين ونصف على ركلات جزاء أكثر مما حصل عليه ليفربول خلال 5 سنوات.

وفي مقال بصحيفة ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية، قال كلاتنبرغ إن كلوب يبدو منافقا حين يتحدث عن تعمد لاعبي مانشستر يونايتد السقوط من أجل الحصول على ركلات الجزاء، متجاهلا لاعبي فريقه -وبينهم ساديو ماني ومحمد صلاح- الذين يقومون بنفس التصرف.

وكتب الحكم الشهير في الملاعب الإنجليزية "لم يكن كلوب يفعل هذا الموسم الماضي عندما كان ليفربول يفوز كل أسبوع، إنه مدرب لا يحب الخسارة، لكنه مخطئ إن كان يعتقد أن هناك هالة تحيط باليونايتد" وتتسبب في منحه الأفضلية في قرارات الحكام.

كلاتنبرغ يشهر البطاقة الحمراء لأحد لاعبي مانشستر يونايتد خلال مواجهة سابقة بالدوري الإنجليزي (رويترز)

وقال كلاتنبرغ إنه تابع مباريات مانشستر يونايتد، وقام بتحليل 11 ركلة جزاء حصل عليها الفريق خلال هذا الموسم.

وأوضح أن 5 ركلات كانت نتيجة أخطاء أثارها لاعبو الفريق عبر توريط الخصم في ارتكاب المخالفة، وهو نفس التصرف الذي يقوم به ماني وصلاح مع ليفربول.

واعتبر الحكم الإنجليزي أن كلوب يحاول الضغط على الحكام، في محاولة لم يشهدها الدوري الإنجليزي منذ عهد المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون.

وقال "أنا الحكم الوحيد الذي منح 3 ركلات جزاء للخصم في أولد ترافورد (معقل مانشستر يونايتد)، وكان ذلك لصالح ليفربول، كان ديفيد مويس هو المدرب حينها، ولا أعلم ما الذي كان سيحدث لو كان فيرغسون في منصبه".

ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في قمة مباريات المرحلة الـ19 من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي قد تساهم في تحديد مستقبل المنافسة على اللقب.

المصدر : ديلي ميل

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