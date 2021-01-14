في غياب ميسي.. تير شتيغن يمنح برشلونة بطاقة العبور إلى نهائي كأس السوبر الإسباني

تألق الحارس الألماني أندريه تير شتيغن وأهدى نادي برشلونة بطاقة العبور إلى نهائي السوبر الإسباني، بعد الفوز على ريال سوسييداد بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم الهولندي فرنكي دي يونغ بهدف لبرشلونة في الدقيقة 39 من المواجهة التي جرت في مدينة قرطبة، وعادل مايكل أوريازابال لريال سوسييداد بهدف في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة تألق تير شتيغن الذي كان حائط صد أمام جميع محاولات سوسييداد، وتوّج مجهوده بصدّ ركلتين من ركلات الترجيح التي انتهت 3-2 لصالح برشلونة.

وضرب برشلونة موعدا في النهائي مع الفائز من المباراة التي ستجمع الخميس بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

وغاب ليونيل ميسي عن برشلونة في مباراة ريال سوسييداد بسبب معاناته من مشاكل عضلية، ومن المفترض أن يكون جاهزا للمباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل.