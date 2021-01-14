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اختيار 3 مرشحين لرئاسة برشلونة ومحادثات لمنع تأجيل الانتخابات

نادي برشلونة ينتظر اختيار رئيس جديد للفريق بعد أشهر من استقالة بارتوميو (وكالة الأناضول)
نادي برشلونة ينتظر اختيار رئيس جديد للفريق بعد أشهر من استقالة بارتوميو (وكالة الأناضول)
14/1/2021

أعلنت اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات رئاسة نادي برشلونة اختيار 3 مرشحين من بين 9 تقدموا بملفاتهم من أجل خوض الانتخابات -التي قد يتم تأجيل موعدها- في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأوضحت اللجنة أن خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا استكملوا متطلبات الترشح لرئاسة النادي الكتالوني، في أصغر قائمة مرشحين للرئاسة منذ انتخابات 2000.

ونجح المرشحون الثلاثة في الحصول على التوقيعات المطلوبة وعددها 2257 توقيعا من أعضاء النادي البالغ عددهم نحو 110 آلاف عضو.

من جانب آخر، يعقد برشلونة محادثات مع الحكومة الكتالونية المحلية غدا الجمعة بشأن ما إذا كانت الانتخابات القادمة ستقام كما هو مخطط لها أو لا بعد تمديد القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ومددت كتالونيا القيود التي تحظر على الناس مغادرة المناطق التي يعيشون فيها -سواء للعمل أو الدراسة أو لأسباب طبية- من 17 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو اليوم المحدد لإجراء الانتخابات.

وقال وزير الصحة في الحكومة الكتالونية ألبا برجس إن المسؤولين المحليين سيشرحون للنادي السيناريوهات المحتملة لتطور الفيروس، مضيفا أن برشلونة -وليس الحكومة المحلية- هو الذي سيتخذ القرار النهائي.

وطالب خوان لابورتا المرشح لرئاسة النادي باستثناء أعضاء النادي من القيود حتى يدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي قال إنها مهمة للنادي من أجل ضم لاعبين جدد ومواجهة المشاكل المالية.

وتدير برشلونة لجنة مؤقتة بسلطات محدودة منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتم تجهيز 10 أماكن للإدلاء بالأصوات في كتالونيا وأماكن أخرى في إسبانيا، ولا يسمح بالتصويت عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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