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صحيفة إسبانية: رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا 63 عاما

رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو (رويترز)
رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو (رويترز)
13/1/2021

كشفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصبح على بُعد هدف واحد من أن يصبح الهداف التاريخي في كرة القدم، عادَل رقما قياسيا ظل صامدا في يوفنتوس منذ 63 عاما.

وقالت الصحيفة إن الهدف الذي سجله رونالدو الأحد الماضي في مرمى ساسولو بالدوري الإيطالي، رفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا لينفرد بصدارة الهدافين بعيدا بـ3 أهداف عن لوكاكو مهاجم إنتر.

وأضافت أن النجم البرتغالي سجل الأهداف الـ15 في 13 مباراة ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب الويلزي جون تشارلز موسم 1957-1958، والذي لم يستطع أي لاعب بعده تسجيل هذا العدد من الأهداف في 13 مباراة سوى الدون.

كما وصل رونالدو بهز شباك ساسولو إلى هدفه 759 على مستوى الأندية والمنتخب، ليعادل أيضا الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان بوصفه أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

وأصبح قائد البرتغال على بُعد هدف واحد من تحقيق حلمه الذي طالما صرح به وهو تخطي بيكان ليغدو هداف العالم على مر التاريخ.

كما أنه على بُعد 7 أهداف فقط ليصبح صاحب الرقم القياسي ويفوز بلقب هداف العالم على مستوى المنتخبات الوطنية الذي يحتله حاليا النجم الإيراني السابق علي دائي برصيد 109.

المصدر : الجزيرة + ماركا

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